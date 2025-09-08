گذشت خانواده اولیای دم از اجرای حکم قصاص در حضور رئیس قوه قضاییه
پس از انتقال درخواست رئیس دستگاه قضا برای صرفنظر از حکم قصاص یکی از پروندهها، اولیای دم در حضور رئیس عدلیه، از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اولیای دم یکی از پروندههای قصاص در حضور رئیس عدلیه، از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مواجهه با خانواده اولیای دم این پرونده اظهار کرد: اجرای حکم قصاص، حق اولیای دم است و نباید به اجبار و اصرار و خارج از ضوابط قانونی از اولیای دم خواسته شود که از این حق خود چشمپوشی کنند ولیکن صرفنظر کردن از اجرای این حکم نیز نزد خداوند تبارک و تعالی دارای اجر و پاداش فراوانی است.
طبق اعلام رئیس کل دادگستری خوزستان، چندی پیش رئیس دستگاه قضا طی مرقومهای، با اشاره به سن کم قاتل این پرونده به هنگام ارتکاب جرم، تقاضای درخواست صرفنظر از حکم قصاص توسط اولیای دم را مطرح کرد و پس از انتقال این درخواست به خانواده اولیای دم و تلاش مصلحین و بزرگواری خانواده مقتول و همچنین با توجه به سن کمتر از ۱۸ سال قاتل به هنگام ارتکاب جرم، زمینه سازش و صرف نظر کردن از اجرای حکم قصاص فراهم گردید.