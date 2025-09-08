خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گذشت خانواده اولیای دم از اجرای حکم قصاص در حضور رئیس قوه قضاییه

کد خبر : 1683719
لینک کوتاه کپی شد.

پس از انتقال درخواست رئیس دستگاه قضا برای صرف‌نظر از حکم قصاص یکی از پرونده‌ها، اولیای دم در حضور رئیس عدلیه، از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اولیای دم یکی از پرونده‌های قصاص در حضور رئیس عدلیه، از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.  

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در مواجهه با خانواده اولیای دم این پرونده اظهار کرد: اجرای حکم قصاص، حق اولیای دم است و نباید به اجبار و اصرار و خارج از ضوابط قانونی از اولیای دم خواسته شود که از این حق خود چشم‌پوشی کنند ولیکن صرف‌نظر کردن از اجرای این حکم نیز نزد خداوند تبارک و تعالی دارای اجر و پاداش فراوانی است.

طبق اعلام رئیس کل دادگستری خوزستان، چندی پیش رئیس دستگاه قضا طی مرقومه‌ای، با اشاره به سن کم قاتل این پرونده به هنگام ارتکاب جرم، تقاضای درخواست صرف‌نظر از حکم قصاص توسط اولیای دم را مطرح کرد و پس از انتقال این درخواست به خانواده اولیای دم و تلاش مصلحین و بزرگواری خانواده مقتول و همچنین با توجه به سن کمتر از ۱۸ سال قاتل به هنگام ارتکاب جرم، زمینه سازش و صرف نظر کردن از اجرای حکم قصاص فراهم گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی