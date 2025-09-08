خبرگزاری کار ایران
تأکید حکیم و خرازی بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای

تأکید حکیم و خرازی بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای
رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به تهران با سید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.

به گزارش  ایلنا، «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در ادامه سفر خود به تهران با «سید کمال خرازی»، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و راه‌های تقویت همکاری‌های عراق و ایران در عرصه‌های مختلف را بررسی کردند.

حکیم با اشاره به تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران و پیامدهای آن، بر ضرورت همبستگی جهان اسلام برای مقابله با تهدیدات مشترک تأکید کرد.

کمال خرازی نیز ضمن استقبال از سفر رهبر جریان حکمت ملی عراق به تهران، بر اهمیت رایزنی‌های مداوم و همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک بغداد و تهران در راستای حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرد.

