معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه نوشت: بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل، به وجهه این کشور در عرصه بین‌المللی آسیب جدی وارد خواهد کرد.

به گزارش  ایلنا، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس در خصوص دیدارهای جداگانه با سفرای کره جنوبی و نوردیک (نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک) و مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه روسیه نوشت: «دیروز و امروز با سفیر کره جنوبی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه روسیه، و سفرای نوردیک (نروژ، سوئد، فنلاند، دانمارک) به طور جداگانه دیدار کردم.

در ملاقات با آقای کیم جونپیو، سفیر کره جنوبی در ایران، ضمن تبریک روز ملی آن کشور و همچنین تصدی کرسی ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دولت کره جنوبی خواسته شد که با توجه به واقعیات در موضوع اقدام نامشروع سه دولت اروپایی در فعال سازی سازوکار اسنپ بک، تصویر دولتی مسئول و مدافع حق و حقیقت از خود نشان دهد. تاکید شد که بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست کره جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل، به وجهه این کشور در عرصه بین‌المللی آسیب جدی وارد خواهد کرد.

همچنین، در دیدار با آقای گریگوری لوکیانستسف، مدیرکل همکاری‌های چندجانبه حقوق بشری فدراسیون روسیه، که برای شرکت در دهمین دور گفتگوهای حقوق بشری فی‌مابین دو کشور به تهران آمده است، تاکید کردم ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتقا همکاری دوجانبه، چندجانبه و بین‌المللی به‌ویژه در مجامع بین‌المللی در موضوعات حقوق بشری وجود دارد. ضمن انتقاد از استفاده ابزاری و وجود استانداردهای دوگانه غرب در حوزه حقوق بشر، مقرر شد ابتکارات و فعالیت‌های مشترکی در این حوزه دنبال شود.

در دیدار با سفرای نوردیک نیز عمدتاً درخصوص اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در آغاز فرایند اسنپ بک و ضرورت توجه به دیپلماسی و پرهیز از اقدامات تنش آفرین از سوی این سه کشور صحبت کردیم.»

