پیامبر اسلام (ص) نخستین مدافع حقوق زن در جامعه جاهلی بود

زهرا بهروزآذر عصر امروز دوشنبه (۱۷ شهریورماه) در سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی – همایش بانوان مسلمان – که به همت مجمع بین‌المللی تقریب مذاهب در سالن الماس هتل آزادی تهران برگزار شد، گفت: یکی از جلوه‌های بارز رسالت پیامبر (ص) نگاه نوین و انسانی او به زن بود. در جامعه‌ای که زن را موجودی درجه دوم می‌پنداشتند و رسم شوم زنده‌به‌گور کردن دختران رواج داشت، پیامبر اکرم (ص) نخستین مدافع حقوق زن شد.

وی ادامه داد: قرآن این سنت جاهلی را با صراحت محکوم کرد: وإذا الموءودة سئلت بأی ذنب قتلت. پیامبر (ص) زن را همتای مرد در کرامت انسانی دانست و فرموند: زنان همتای مردان‌اند. او احترام به زنان را نشانه ایمان می‌دانست، محبت به دختر را مایه رحمت الهی معرفی می‌کرد و با رفتار خود جایگاه زن را به‌عنوان مادر، همسر، مربی و عضوی فعال در جامعه تثبیت کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اگر بخواهیم نمونه‌های عینی این سیره نبوی را در زمانه خود ببینیم، بی‌تردید زنان مسلمان ایران یکی از روشن‌ترین مصادیق آن هستند، اظهار داشت: زن ایرانی با الهام از آموزه‌های پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در متن جامعه حضور دارد؛ در خانه معلم عشق و همزیستی است و در اجتماع پیشتاز عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی. او با ایمان و آگاهی، همبستگی ملی را تقویت می‌کند و نشان می‌دهد تنوع قومی و مذهبی نه تهدید، بلکه فرصتی برای شکوفایی استعدادها در سایه اتحاد است.

بهروزآذر با بیان اینکه در اسطوره‌ها و تمدن باستانی ایران زمین نیز زن همواره به‌عنوان مادر و سرچشمه زندگی تقدیس می‌شد، تصریح کرد: خانه ایرانی ماوای احترام به زن و خانواده بود و این احترام در میان همه اقوام ایرانی از کرد و ترک و بلوچ گرفته تا لر و عرب و فارس مشترک بود.

وی با بیان اینکه وقتی اسلام ناب محمدی (ص) با ایرانیت پیوند خورد، دو جریان بزرگ انسانی و الهی در کنار هم قرار گرفتند و مکمل یکدیگر شدند، خاطرنشان کرد: فرهنگ ایرانی با پیشینه کهن خود و اسلام با پیام رهایی‌بخش پیامبر رحمت، سرچشمه‌ای شدند برای رشد و تعالی زن. زن در خانواده مایه آرامش، در اجتماع شریک توسعه و در هویت ملی و دینی ستون استوار همبستگی شد. این پیوند شکوهمند ایرانیت و اسلامیت الگویی بی‌نظیر در جهان است و زنان نگهبان این میراث مشترک شدند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقش زنان ایرانی در تاریخ معاصر ابراز داشت: اگر به دستاوردهای زنان ایران در سده‌های اخیر نگاه کنیم درمی‌یابیم که آنان در عرصه‌های مختلف پیشگام بوده‌اند. در عرصه علمی، دختران و زنان ایرانی بخش بزرگی از نخبگان دانشگاهی و پژوهشی را تشکیل می‌دهند. در عرصه فرهنگی و اجتماعی، زنان میراث‌دار سنت‌های کهن و در عین حال نوآورانی فعال در هنر، ادبیات و رسانه بوده‌اند.

بهروزآذر با تاکید بر اینکه در عرصه اقتصادی، زنان کارآفرین با تلاش و پشتکار الگوهای تازه‌ای از استقلال و توانمندی آفریده‌اند، بیان کرد: در عرصه مقاومت و ایثار نیز مادران و همسران شهدا و جانبازان با صبر و استقامت ستون‌های اصلی وحدت و هویت ملی شده‌اند. اینها همه نشان می‌دهد که زن ایرانی نه تنها پیرو سنت و دین است، بلکه خالق دستاوردهایی نو برای آینده نیز هست.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم این مسیر پر افتخار تداوم یابد، باید در جوامع اسلامی به جوهره اندیشه پیامبر اکرم (ص) درباره زن بازگردیم، یادآور شد: در منظومه فکری پیامبر (ص)، زن موجودی محترم و با کرامت، انسانی کامل، مستقل و مسئول در برابر جامعه و تاریخ است. برخلاف نگاه رایج آن دوران که زن را موجودی مطرود و حاشیه‌نشین می‌خواست، پیامبر (ص) زن را همتای مرد در ارزش انسانی، توانمندی فکری و نقش‌آفرینی اجتماعی معرفی کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه اندیشه پیامبر (ص) درباره زن بر اصل بنیادین کرامت استوار است، عنوان کرد: زن به دلیل انسان بودن صاحب کرامت و شرافت الهی است و زن و مرد در تکلیف، تقوا، رشد فردی و حضور اجتماعی شریک‌اند. آیات قرآن در کنار مردان، زنان را نیز مخاطب قرار می‌دهد و از ایمان، هجرت، جهاد و مشارکت اجتماعی زنان سخن می‌گوید.

به گفته بهروزآذر، پیامبر (ص) زن را عنصری منفعل نمی‌دید؛ حضور زنان در بیعت سیاسی، مشارکت در میدان جنگ، تعلیم، تجارت و مشاوره، همه نشانه نگاه مشارکت‌محور او بود. در نگاه پیامبر (ص)، زن منبع رحمت، مهر و سازندگی است و محبت به زنان معیار ایمان شمرده می‌شد. این نگاه فراتر از زمانه خویش بود و امروز نیز می‌تواند الهام‌بخش باشد.

وی افزود: اکنون که در آستانه ۱۵۰۰ سال میلاد پیامبر (ص) هستیم، باید این اندیشه را در زندگی امروز بازآفرینی کنیم. بر همه ما واجب است که با همراهی علما، دانشگاهیان، معلمان و رسانه‌ها به جای تکرار روایت‌های ضعیف و تحریف‌شده، متون اسلامی را با تکیه بر سیره نبوی و اصول قرآنی بازخوانی کنیم و رویکرد رحمانی، عادلانه و معاصر آن درباره زن را ارائه دهیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در این مسیر باید تصویر زن مسلمان به‌عنوان انسانی فعال، مسئول، مستقل و خلاق در رسانه‌ها بازنگری شود، گفت: لازم است مردان و زنان با اخلاق پیامبر (ص) در تعامل با خانواده آشنا شوند؛ احترام متقابل، گفت‌وگو، همکاری و مشارکت در امور خانه باید به فرهنگ غالب تبدیل گردد.

به گفته بهروزآذر، برای زنده کردن نگاه پیامبر (ص) به زن باید داستان‌ها، فیلم‌ها، مستندها و نمایش‌هایی تولید شود که زن را نه در حاشیه، بلکه در مرکز کنشگری اجتماعی، علمی، اخلاقی و معنوی نشان دهند.

