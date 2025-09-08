اعلام جرم علیه رئیس و برخی عوامل یک بیمارستان در تهران

به گزارش ایلنا مرکز رسانه قوه قضاییه - با انتشار تصویری از مراسمی در بیمارستانی در تهران که نشان از رفتار خلاف شان و عرف و موارد غیراخلاقی داشت، مقام قضایی ضمن تشکیل پرونده علیه نفراتی اعلام جرم کرد.

این گزارش حاکی است؛ برای رئیس بیمارستان مورد اشاره و برخی عوامل بیمارستان پرونده قضایی تشکیل شده و علیه آن‌ها اعلام جرم شده است.

