تذکر به وزیر آموزش و پرورش درباره بکارگیری نیروهای بازنشسته

به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود در تذکر به وزیر اقتصاد در خصوص رها کردن مشکلات شرکت‌های تعاونی سهام عدالت گفت: قول دادید که به این موضوع ورود کرده و موضوع را حل نمایید. آیا می‌دانید شرکت‌های چوب و کاغذ و نکاچوب به دلیل نداشتن نقدینگی و مباحث حاشیه‌ای بیش از ۳ ماه تولید ندارند. مگر رهبری معظم انقلاب نفرمودند که اولویت کارهای وزرا، توجه به تولید باشد. آیا چوب و کاغذ مازندران را می‌شناسید درحالیکه بعد از انفلاب مایه مباهات کار و افتخار ایرانی در خاورمیانه بوده است. چرا به این موضوع ورود نمی‌کنید.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در تذکر به رییس بانک مرکزی در خصوص‌عدم پرداخت تسهیلات خرد به مردم و رییس سازمان اداری و استخدامی و وزیر آموزش و پرورش در خصوص‌عدم تعیین تکلیف استخدام نیروهای نهضتی، شرکتی، نهضت سوادآموزی و پیش دبستانی و حق التدریسی‌ها ادامه داد: آقای وزیر! چه کسی به شما اجازه داده که از نیروهای بازنشسته استفاده کنید. درخواست می‌شود که به قانون عمل نمایید.

وی در تذکر به رییس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی در خصوص‌عدم توجه به حقوق بازنشستگان، کارگران، معلمان و کارکنان دولت و رییس بانک مرکزی در خصوص‌عدم توجه به معیشت مردم و گرانی افسارگسیخته بیان کرد: مردم در این وضعیت له شده اند.

بابایی کارنامی از تلاش‌های استاندار مازندران در خصوص کارهای عمرانی تقدیر کرد و از روسای قوا خواست که در مقابل حقوق‌های نجومی، عهدنامه ترکمنچای، کاهش ارزش پول ملی بایستند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بحث استخدام نیروهای شرکتی از اولویت‌ها و مصحلت‌ها است که باید صورت گیرد.

