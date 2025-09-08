نصیری در تذکر شفاهی:
مدیران برای گره گشایی از مشکلات مردم منتظر حکم، پاداش و ابلاغ نباشند
نماینده مردم طبس در مجلس، گفت: ما و مدیران برای گره گشایی از مشکلات و برای انجام امور مردم نباید منتظر حکم، ابلاغ و پاداش باشیم، باید به هنگام حرکت کنیم.
به گزارش ایلنا، محمد نصیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور، گفت: امروز تصمیم دارم تمام همکاران و مدیران را به ۱۳ شهریور ۱۳۴۷ دعوت کنم به شهرستان فردوس در خراسان جنوبی؛ حجت الاسلام خامنهای در آن روزها و امام جامعه این روزها وقتی فردوس لرزید و مردم زیر آوار بودند اولین گروه جهادی را تاسیس و به منطقه شتافتند و ۴۵ روز در کنار مردم فردوس به امدادرسانی مشغول بودند و کمکهای مردمی تهیه و ساماندهی میکردند.
نماینده مردم بشرویه، سرایان، طبس و فردوس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام بینظیر در آن برهه از زمان، در تقویم ایران به نام روز ملی حرکتهای جهادی و امداد مردمی نام گرفت؛ این مسئله برای ما و مدیران تذکری است که برای گره گشایی از مشکلات مردم و برای انجام امور مردم نباید منتظر حکم، ابلاغ و پاداش باشیم، باید به هنگام حرکت کنیم. حتما خداوند برکت و عزت میدهد، خدا را شاکریم که آن روحانی جهادی عمل گرا، راهبر و پشتوای ما است. بارها ایشان تاکید کردند با نیاز جامعه حرکت و عمل جهادی داشته باشیم و سالهای قبل این مسئله را به مرتبه ظهور رساندند.