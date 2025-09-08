به گزارش ایلنا،مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) در نطق میان‌دستور خود ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع)، بر لزوم رسیدگی به جنایات علیه مردم غزه و حمایت از حقوق بشر تأکید کرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابتدا روی سخن من با نمایندگان مجالس کشورهای جهان خصوصاً آنانی که آزاده و انسانیت را معنا می‌بخشند و به قول حضرت سعدی رحمت الله علیه که می‌فرماید بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند است. نسل کشی و کودک کشی مردم غزه از سوی جنایتکاران جنگی هنوز ادامه دارد و انتظار این است جلوی این درنده خویی گرفته شود و فریاد این مظلومین باشید.

وی خطاب به نمایندگان کشورهای جهان، عنوان کرد: تا چه زمانی سکوت و بی تفاوتی را در برنامه خود دارید؟ تا چه زمانی می‌خواهید خود را به ندیدن، ندانستن بزنید و خود را جدای از آفرینش بدانید؟ آیا وقت عمل نرسیده است؟ بدانید با سرپوش گذاشتن بر این جنایت جنگی ننگ ابدی در تاریخ برای خود و کشورتان ثبت خواهد کرد.

گودرزوند با اشاره به اینکه در خصوص جنگ ۱۲ روزه حداقل انتظار این بود سازمان‌های بین‌المللی، آژانس انرژی اتمی و کشورهایی که ادعای حقوق بشری دارند این جنایت جنگی آمریکا و فرزند ناخلفش رژیم اسرائیل را محکوم می‌کردند، ادامه داد: ایران در چارچوب قواعد و قوانین بین‌المللی در حال غنی سازی و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای حل مشکلات کشور از جمله کاربردهای دارویی برای سرطانی‌ها، صنایع کشاورزی و غیره بود که با حملات ناجوانمردانه و تجاوز آشکار آمریکا و رژیم کودککش روبرو شد.

وی عنوان کرد: حداقل از سه کشور اروپایی، آمریکا، انگلیس و آلمان انتظار بود به توافقنامه خود پایبند باشند نه اینکه به عنوان ابزاری در اختیار آمریکا و در مسیر تکمیل پازل جریان صهیونیستی باشند. نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی، امریکایی، آفریقایی ، آسیایی و اقیانسه از شما انتظار است به عنوان قوه عاقله کشورتان اجازه ندهید زورگویی و گردن‌کشی به رهبری امریکا و با بازیگری رژیم کودککش اسرائیل در خصوص ایران به نمایش گذاشته شود و ادامه پیدا کند، گرچه در این ۴۷ سال گذشته ملت بزرگ ایران نشان دادند با وحدت کلمه، مقاومت و رهبری مدبرانه امامین انقلاب به دنبال احقاق حقوق خود بوده و هستند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات تحمیلی به ایران از جمله تحریم‌های ظالمانه نفتی، بانکی و همچنین استفاده از تحلیلگران مزد بگیر در شبکه‌های اجاره‌ای بر علیه ملت ایران هرگز به نتیجه مورد نظر دولتمردان شما منجر نخواهد شد، گفت: ملت ما یاد گرفته چگونه مقاومت و چگونه از حقوق خود دفاع کند. شبکه‌های شما هیچ تاثیری بر رفتار ملت غیور ایران نخواهد داشت.

گودرزوند در بخش طرح مشکلات حوزه انتخابیه خود گفت : از وزیر کشور در خصوص مدیریت پسماند استان گیلان درخواست دارم اولاً زباله مرکز استان را که مهم است به شهرستان گره نزنند و مشکل شهرستان‌ها را با زباله سوز حل نمایند؛ در ثانی اجازه ندهند افراد رانت خوار و سوء استفاده‌گری که از سال ۹۰ با حمایت شرکت‌هایی که می‌توانستند مشکل پسماند رشت را حل کنند حمایت نکردند و کارها را به شرکت‌هایی که توان نداشتند واگذار کردند.

وی خطاب به وزیر کشور عنوان کرد: رفع مشکل دفع پسماند شهر رشت در سال ۹۰ به شرکت کره‌ای که اعلام آمادگی کرده بود واگذار نشد، این شرکت آماده بود شرکت کمپوس را تکمیل و زباله سوز را تقویت کند، تولید انرژی نماید و از شیرابه ها آب کشاورزی تولید کند. راه حل اساسی رفع این مشکل راه حل ترکیبی است نه عوض کردن محل و بردن آن به محلی به نام سراوان که مردمِ آنجا از بین رفته‌اند. این مورد باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: از وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی درخواست دارم با عنایت به افزایش جمعیت ثابت و سیار استان گیلان و سفر به این استان از طریق زمینی هوای دریایی؛ امکانات درمانی و بهداشتی خصوصاً در شهرستان رودبار پاسخگوی نیازهای سلامت خصوصاً نیازهای ترافیکی نیست. ناوگان اورژانس و فوریت‌های پزشکی به دلیل نداشتن نیروی انسانی به صورت چند شیفته مشغول هستند که به دلیل خستگی این چند شیفته بودن علیرغم تلاش شبانه روزی این عزیزان به دلیل موقع نرسیدن نهایتاً بخشی از بیماران در مسیر فوت می‌شوند.

این نماینده مردم در مجلس، افزود: شبکه درمان استان گیلان از نداشتن حداقل های پزشکی در مضیقه است انتظار است بازدید میدانی خود را داشته باشید و گزارشات استان را مورد توجه و عنایت قرار ندهید زیرا واقعیت ندارند. استان گیلان در مضیقه شدید مشکلات درمانی و بهداشتی است که انتظار است شما دستور ویژه بفرمایید.

وی عنوان کرد: در بخش خورگام ۲۰ روز در ماه اورژانس داریم و ۱۰ روز در ماه مردم این بخش فاقد اورژانس و فوریت‌های پزشکی هستند.

این نماینده مردم خطاب به وزیر نیرو، گفت: دیروز نیز تذکر دادم که لوشان، منجیل و رودبار در وضعیت بحرانی و خط قرمز هستند انتظار داریم توجه ویژه‌ای برای تامین آب و خشکسالی داشته باشید.

وی ضمن تشکر از بازدید وزیر جهاد کشاورزی از استان گیلان و شهرستان روبار و ابراز امیردواری برای پیگیری مشکلات مطرح شده، گفت: از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست دارم معدن سنگ رود سرمایه این کشور است، فعال‌سازی این معدن مد نظر قرار بگیرد. از وزیر کار درخواست دارم مجموعه گنجه مربوط به سازمان بازنشستگی است این سرمایه چرا رها شده درحالی که باید مورد توجه قرار بگیرد.

گودرزوند با بیان اینکه از رئیس بانک مرکزی درخواست دارم چرخه ناقص صنعت را دریابد، گفت: صادرات ۹۰ میلیارد دلاری در کشور داریم اما واردات ما بین ۷۰ تا ۹۰میلیارد دلار است این ۲۰ میلیارد کجا می‌رود. شما مسئول ارز این کشور هستید؛ مشکل برای صنعتگران ایجاد نکنید اجازه بدهید صنعت کشور رو پای خود بماند

انتهای پیام/