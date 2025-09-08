در صحن مجلس مطرح شد؛
رسایی: اگر بخواهیم قانون شفافیت اجرا شود باید از همینجا آغاز کنیم/قالیباف: پیگیر اجرای قانون و دریافت گزارش هستیم
به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: قانون شفافیت قوای سهگانه یکی از مصوبات خوب مجلس یازدهم بوده منتها طبق این قانون دستگاهها باید هر ۶ ماه یکباره گزارش ارائه بدهند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده تاکنون دو بار با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مکاتبه داشته و درخواست کردم که گزارش مربوطه را در اختیار ما قرار دهد. هر دو بار جناب آقای جوکار پاسخ دادند طبق نامههایی به سه قوا مکاتبه داشتهایم ولی هیچکدام از سه قوه پاسخی به نامه و گزارشی ارائه ندادهاند.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به هر ترتیبی به بخشی از قانون عمل میکند و بعد از یک ماه آرای نمایندگان مشخص میشود. اما خود مجلس هم به بخشهایی از قانون عمل نمیکند، مثل کمیسیونها و برخی از امور دیگر؛ اگر بخواهیم قانون شفافیت اجرا شود باید از همینجا آغاز کنیم. اولاً مجلس گزارش را ارائه و پاسخ بدهد و بعد مکاتبه شود و از قوای دیگر مطالبه شود که به احکام قانون شفافیت عمل کرده و پاسخ بدهند.
رسایی ادامه داد: دو بار تاکنون با کمیسیون شوراها مکاتبات داشته و هر دو بار رئیس کمیسیون اعلام کردند که ما مکاتبه کردیم ولی پاسخی دریافت نکردهایم.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به نماینده تهران گفت: بحث درستی است، حتماً پیگیری میکنیم. آقای جوکار باید حداقل این مسئله را به بنده منعکس میکرد؛ بنده در مجلس پیگیری کردم، البته نمیخواهم بگویم که همه سر وقت این کار را انجام دادند اما ما پیگیر این موضوع هستیم و کار در حال انجام شدن است، قطعاً از دو قوه دیگر گزارشات را پیگیری خواهیم کرد.