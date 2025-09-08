خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس مطرح شد؛

رسایی: اگر بخواهیم قانون شفافیت اجرا شود باید از همین‌جا آغاز کنیم/قالیباف: پیگیر اجرای قانون و دریافت گزارش هستیم

رسایی: اگر بخواهیم قانون شفافیت اجرا شود باید از همین‌جا آغاز کنیم/قالیباف: پیگیر اجرای قانون و دریافت گزارش هستیم
کد خبر : 1683289
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده تهران در مجلس در تذکری با انتقاد از عدم اجرای قانون شفافیت قوای سه‌گانه گفت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه یکی از مصوبات خوب مجلس یازدهم بوده منتها طبق این قانون دستگاه‌ها باید هر 6 ماه یکباره گزارش ارائه بدهند.

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه یکی از مصوبات خوب مجلس یازدهم بوده منتها طبق این قانون دستگاه‌ها باید هر ۶ ماه یکباره گزارش ارائه بدهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده تاکنون دو بار با رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مکاتبه داشته و درخواست کردم که گزارش مربوطه را در اختیار ما قرار دهد. هر دو بار جناب آقای جوکار پاسخ دادند طبق نامه‌هایی به سه قوا مکاتبه داشته‌ایم ولی هیچ‌کدام از سه قوه پاسخی به نامه و گزارشی ارائه نداده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به هر ترتیبی به بخشی از قانون عمل می‌کند و بعد از یک ماه آرای نمایندگان مشخص می‌شود. اما خود مجلس هم به بخش‌هایی از قانون عمل نمی‌کند، مثل کمیسیون‌ها و برخی از امور دیگر؛ اگر بخواهیم قانون شفافیت اجرا شود باید از همین‌جا آغاز کنیم. اولاً مجلس گزارش را ارائه و پاسخ  بدهد و بعد مکاتبه شود و از قوای دیگر مطالبه شود که به احکام قانون شفافیت عمل کرده و پاسخ بدهند.

رسایی ادامه داد: دو بار تاکنون با کمیسیون شوراها مکاتبات داشته و هر دو بار رئیس کمیسیون اعلام کردند که ما مکاتبه کردیم ولی پاسخی دریافت نکرده‌ایم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به نماینده تهران گفت: بحث درستی است، حتماً پیگیری می‌کنیم. آقای جوکار باید حداقل این مسئله را به بنده منعکس می‌کرد؛ بنده در مجلس پیگیری کردم، البته نمی‌خواهم بگویم که همه سر وقت این کار را انجام دادند اما ما پیگیر این موضوع هستیم و کار در حال انجام شدن است، قطعاً از دو قوه دیگر گزارشات را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی