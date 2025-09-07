طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح با اکثریت آراء تصویب شد

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۶ شهریورماه) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدا نشست امروز ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف از جمله نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات این لایحه برطرف شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همچنین در ادامه نشست امروز، «طرح تقویت بنیه نیروهای مسلح» در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در دستورکار قرار داشت که با رای اکثریت اعضاء به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه طرح مذکور در ایام جنگ ۱۲ روزه و سپس با حضور دستگاه‌ها مختلف در کمیسیون مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت، افزود: این طرح مشتمل بر یک ماده واحده و ۶ بند است که هدف آن تقویت بنیه نیروهای مسلح در مقابله همه جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی است.

رضایی در این زمینه، ادامه داد: طبق این طرح، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت مکلف می‌شوند صددرصد بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح و همچنین بخش باقی‌مانده بودجه تأمین‌نشده سال ۱۴۰۳ را پرداخت کنند. همچنین سازمان برنامه و بودجه مکلف شد صددرصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به منابع تقویت بنیه دفاعی را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور یا از محل واگذاری سهم فروش نفت پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بندهای دیگر این طرح، تصریح کرد: بانک مرکزی نیز مکلف می‌شود در سقف ۲ میلیارد یورو از منابع مسدودی یا سایر منابع ارزی خارج از کشور را به‌ صورت تسهیلات با نرخ صفر درصد با تضمین بازپرداخت توسط سازمان برنامه و بودجه یا با اذن مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار دهد.

وی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مکلف می‌شود معادل ۲ میلیارد یورو برای خرید خارجی اقلام عمده دفاعی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح، در اختیار وزارت دفاع قرار دهند. همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نیز مجاز می‌شوند به‌منظور پشتیبانی امور دفاعی، مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در قالب تخصیص نفت به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار کنند.

نماینده مردم دشتستان در قوه مقننه کرد: همچنین سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از درآمد استفاده از دالان‌های هوایی کشور یا ترانزیت هوایی به ارتش جمهوری اسلامی ایران اختصاص یابد تا برای تقویت سامانه‌های پدافند هوایی شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح، انتظار می‌رود نگرانی‌ها در حوزه تقویت بنیه دفاعی کشور رفع شود و شاهد تحولی اساسی در تجهیزات، امکانات و حتی معیشت نیروهای مسلح باشیم؛ این طرح در جلسات آتی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

