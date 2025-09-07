به گزارش ایلنا، سفیر چین در تهران در کنفرانس خبری گفت: خیلی از رییس جمهور ایران قدردانی میکنیم، چون ایشان به ابتکار آقای شی جین پینگ را اعلام کردند و در دیدار دو جانبه هم بر حمایت ایران ابتکار حکمرانی جهانی استقبال کردند. ابتکار حکمرانی جهانی شامل اصول و روش‌ها و راه‌هایی می شود که منجر به بهبود حکمرانی جهانی می شود. چند جانبه گرایی راه اساسی است. انرژی حکمرانی بین المللی ناشی از اجرا است و نیاز به نتایج داریم و موارد اصلی مورد دغدغه را باید حل و فصل کنیم.

وی در ادامه افزود: ابتکار حکمرانی جهانی مسئولیت پذیری چین را نشان می‌دهد. این ابتکار توسعه امنیت فرهنگ حکمرانی در جهانی که دچار تغییرات و اشفتگی است را ارایه می دهد و نشان می دهد که چین همچنان در سمت درست تاریخ ایستاده است.

ژونگ پی وو درباره اقدام غیرقانونی اروپا در فعالسازی مکانیزم ماشه گفت: چین از تعهد ایران برای عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای استقبال می کند و همزمان از حق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای استقبال می‌کند. طرف چینی اصرار دارد که از طریق صلح امیز مناقشات حل شوند؛ و پکن با تحریم‌های غیرقانونی به طور کامل مخالف است. خروج یکجانبه آمریکا از برجام و حمله به تاسیسات هسته‌ای هم موجب افزایش تنش و هم موجب به بن بست رسیدن پرونده شده است.

وی در ادامه افزود: به عنوان عضو دائمی شورای امنیت طرف چینی همچنان مواضع عادلانه‌ای دارد و تاکید بر حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران دارد و به دنبال ایفای یک نقش سازنده است.

