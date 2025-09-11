راستینه در گفتوگو با ایلنا:
هنر اپوزیسیون خارج از کشور مخالفت با وحدت ملی است
سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره مخالفتهای با برنامههای برخی هنرمندان از جمله همایون شجریان گفت: اساسا اپوزیسون خارج از کشور همواره در برابر انجسام ملی موضع گیری میکند. یعنی هر اقدامی که میتواند به انسجام ملی کمک کندخودش را وسط میآورد، در حالی که همه میدانیم هنرمندان سرمایههای این کشور هستند و ما در کمیسیون فرهنگی از هنر اصیل همواره حمایت کردیم.
احمد راستینه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه نسبت به برگزاری کنسرت خیابانی همایون شجریان واکنشهای را شاهد بودیم عدهای مخالف و عدهای موافق بودند، کمیسیون فرهنگی چه راهکاری دارد تا مردم در جامعه احساس نشاط داشته باشند، گفت: کمیسیون فرهنگی همیشه از هنر اصیل ایرانی و اصالتهای هنر و موسیقی حمایت کرده است. معتقدیم جامعه ما، جامعهای است که همواره در دفاع از جامعه و هنرمندان کشور نقش بسزایی داشته است و هنرمندان عزیزترین اقشار این جامعه هستند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی با بیان اینکه هیچکس به اندازه هنرمند نمیتواند نقش جدی در انتقال پیام به جامعه مخاطب خودش داشته باشد، خاطرنشان کرد: شعرا، نویسندگان، خوانندگان، نوازندگان و هنرمندان اصیل ایرانی هر کدام یک نقشی دارند مزید بر این که ما معتقدیم برای فراهم شدن بستر عرضه هنر باید همه کمک کنند.
وی ادامه داد: آن چیزی که در این مورد نگرانی ایجاد کرد این بود که به علت عدم برنامه ریزی وزارت فرهنگ شائبهای به وجود آمد مبنی بر اینکه برخی با اجرای برنامه فاخر هنرمندان مخالفت وجود دارد، این دروغ بزرگی است، زیرا معتقدیم هنرمندان در جنگ دوازده روزه نشان دادند چه نقش مهمی در انسجام ملی دارند. هنر آقای مجید انتظامی در موسیقی اقتدار یا هنر آقای چاوشی در ترانه معروف «علاج» را نگاه کنید؛ اینها واقعا زیباست و همه حمایت میکنند.
راستینه بیان کرد: شما نمیتوانید وقتی یک میخواهید یک کار بزرگ هنری انجام دهید، دو روز قبلش مکاتبه کنید که فلان صحنه در فلان منطقه در اختیار قرار بگیرد؛ این منطقه باید زیرساختهایش فراهم شود. بدون اینکه زیرساختهایش فراهم شود و بدون برنامه ریزی یک هنرمند را در شرایطی قرار میدهند که تصور کند عدهای با اجرای وی مخالف هستند. در حالیکه همه میدانیم هنرمندان سرمایههای این کشور هستند ما و در کمیسیون فرهنگی از هنر موسیقی اصیل همواره حمایت کردیم. از هنرمندان حمایت کردیم و پای کار هنرمندان هستیم.
وی یادآور شد: در بودجههای سنواتی هر ساله مشاهده میکنید اعضای کمیسیون فرهنگی، در کمیسیون تلفیق برای صندوق اعتباری هنر و هنرمندان، بیمه مسئولیت اجتماعی و مدنی و بازنشستگان ، در حمایت ها از اصحاب فرهنگ و هنر زیاد فریاد میزنند، اما متاسفانه عملکرد بد و ناکارآمدی یک عده چنین شائبههایی را به وجود آورد و منجر به تغییراتی شد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی درباره اینکه اپوزیسون خارج کشور هم مخالف برگزاری این کنسرت بود و به همایون شجریان هم هجمه وارد کرد، عنوان کرد: اساسا اپوزیسون خارج از کشور همواره در برابر انجسام ملی موضع گیری میکند. یعنی هر اقدامی که میتواند به انسجام ملی کمک کندخودش را وسط میآورد و مخالفت میکند. هنر اپوزیسون خارج از کشور مخالفت با وحدت ملی است، البته مردم اینها را شناختهاند.
هنگامی که این اپوزیسون خارج از کشور و این اسرائیلنشنال وقت خودش را تماماً در کنار رژیم غاصب صهیونیستی قرار میدهند و با قاتلان این سرزمین عکس یادگاری میگیرد و از آن ها حمایت میکند، آیا ملت ما این ها را قبول دارند؟ ملت ما هیچگاه اینها را قبول نداشتند؛ به قول آن مثل معروف که میگوید ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری
.