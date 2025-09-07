به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به وزیر راه وشهرسازی گفت: متاسفانه فاز جدید مسکن ملی شهرستان زرقان علی رغم مخالفت محیط زیست، در کنار پالایشگاه شیراز و واحد‌های صنعتی و شیمیایی جا نمایی شده است که باعث نارضایتی شدید مردم شده است که انتظار است وزیر با قید فوریت به این موضوع رسیدگی کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم ادامه داد: در خصوص تخصیص زمین به خانواده‌های با بیش از ۳ فرزند نیز در قانون جوانی جمعیت که با گذشت ۳ سال از تصویب این قانون ثبت و تایید حدود ۵ هزار پرونده در شیراز ظاهرا فقط به حدود یک درصد از متقاضیان زمین واگذار شده که در همان واگذاری‌ها نیز ابهاماتی وجود دارد دستگاه‌های متولی در این زمینه نیز سهل انگاری می‌کنند و از ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص خودداری می‌کنند که لازم است وزیر شخصا به این موضوع ورود کرده و در اجرای قانون تعلل نکند.

