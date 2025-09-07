تحول اقتصادی با وجود برخی از وزرای دولت امکان پذیر نیست

به گزارش ایلنا، محمدمهدی فروردین در نشست علنی امروز(یکشنبه 16 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته وحدت در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت: ما نمایندگان شاهد تلاش شبانه‌روزی شما برای بهبود شرایط اقتصادی کشور هستیم اما تحول اقتصادی با وجود برخی از وزرای دولت شما امکان پذیر نیست چرا که تعدادی از وزرای دولت کمر همت را برای زمین زدن دولت بسته‌اند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کازرین در مجلس ادامه داد: آقای رئیس جمهور زمانی که شما به عنوان نماینده در مجلس خدمتگزار بودید به محض اینکه شرایط کشور به ویژه در بحث گرانی و تورم سخت و به مردم فشار می آورد، صدای اعتراض شما از همین تریبون بلند می‌شد اما کنون چه شده که شما و وزرای دولت صدای خرد شدن استخوان‌های ملت را می‌شنوید اما برخی وزرا شما خود را به بی‌خیالی زده و همه چیز را رها کرده‌اند.

وی اضافه کرد: آقای پزشکیان مردم حوزه انتخابیه بنده، پدران و مادران چه گناهی کرده‌اند که با وجود منابع عظیم گازی، وجود دو پالایشگاه 30 حلقه چاه گاز، 6 میدان گازی اما باید شاهد بیکاری، طلاق و خودکشی فرزندان خود باشند؛ شرم بر همه ما باد که نظاره‌گر این فاجعه هستیم.

فروردین بیان کرد: آقای رئیس جمهور چندین بار در زمینه احقاق حقوق مردم حوزه انتخابیه به شما نامه زده‌ام؛ حق مردم فراشبند این است که یک بیمارستان معین داشته باشند همچنین حق مردم فراشبند، فیروزآباد، قیر و کارزین است که فاز دوم پالایشگاه آغار و دالان راه‌اندازی شود اما هیچ جواب درستی به مردم داده نشده است. همچنین که در محور فیروزآباد -جم روزانه جوانان بسیاری جان خود را از دست می‌دهند اما در این زمینه نیزهیچ کس رسیدگی نمی‌شود و هیچ فریادرسی نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزیر بهداشت با بیان اینکه تکمیل بیمارستان قیر و کارزین 20 سال معطل مانده است، گفت: بارها برای بیمارستان قیر و کارزین نامه زده‌م اما هیچ جوابی داده نشده است؛ این حق مردم قیر و کارزین نیست که یک بیمارستان معمولی در اختیار داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم همچنین خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بعد از انتخاب شما مردم قیر و کارزین برای اجرای کانال پایاب سد سلمان امیدوار شدند اما هیچ اتفاقی از زمان تصدی شما بر وزارتخانه نیفتاده و مردم از شما ناامید شده‌اند لذا از کمیسیون کشاورزی خواستارم در این موضوع ورود کند چرا که اجرای این سد، حق مردم حوزه انتخابیه است.

فروردین همچنین خطاب به وزیر نفت در زمینه اختصاص سهم آلایندگی نیز اضافه کرد: مردم در سایر نقاط کشور سهم آلایندگی دارند اما آیا سهم آلایندگی حق مردم فیروزآباد، فراشبند، فیر و کازین نیست؟ لطفا تاری فیروز آباد، قیر و کازرین و فراشبند را مطالعه کنید.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند، قیر و کازرین در مجلس همچنین خطاب به وزیر نیرو بیان داشت: تعرفه برق جای خود را دارد اما قطعی برق کمر تولید را شکسته است.

انتهای پیام/