خبرگزاری کار ایران
پاسخ قالیباف به تذکر نماینده تبریز در خصوص کاهش سهمیه پزشکی و دندانپزشکی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقاد یکی از نمایندگان مجلس از کاهش سهمیه پذیرش پزشکی و دندانپزشکی تاکید کرد که این موضوع حل شده است.

به گزارش ایلنا،  علی جعفری آذر  در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) مجلس در تذکری با انتقاد از کاهش سهمیه پذیرش پزشکی و دندانپزشکی در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ ، گفت:اگر پزشک در کشور زیاد است چرا مردم چهار ماه در نوبت می‌مانند؟ بر اساس اصل سوم قانون اساسی این یک تبعیض است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر جعفری آذر تاکید کرد که این موضوع حل شده است.

در ادامه جعفری آذر عنوان کرد: امروز در کشور اعتراضاتی به این موضوع صورت گرفته و پیامک‌هایی به نمایندگان ارسال می‌شود. کسی از وزارت بهداشت در رسانه‌ها و تلویزیون اعلام نکرده است که این موضوع حل شده است.

