دولت طرح کالابرگ الکترونیک را با هدف ایجاد آرامش معیشتی اجرا کند

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور ضمن گرامیداشت شهدای قیام ۱۷ شهریور، کشتار جمعی از مردم به دست ماموران ستمشاهی پهلوی، گفت: به روح بلند تمامی شهدای انقلاب شکوهمند اسلامی سلام و درود می‌فرستم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز شاهد افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی هستیم که فشار سنگینی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است، اظهار داشت: به ویژه قیمت مرغ که به عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی مردم در ماه‌های اخیر به طور بی‌رویه بالا رفته، نشان‌دهنده‌ ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در کنترل تورم و تأمین نیازهای ضروری است.

وی همچنین با انتقاد از اینکه این افزایش نه تنها سفره‌ مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه امنیت غذایی اقشار کم‌درآمد را به خطر انداخته است، تأکید کرد: نیازمند اقدام فوری برای مهار آن هستیم؛ حل این معضل، راه حل روی زمین دارد و مورد تأکید رئیس جمهور محترم نیز هست و آن هم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به شیوه ای است که قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می ماند.

قالیباف اضافه کرد: این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه‌ هر فرد تمرکز دارد و با اختصاص مقدار دقیق کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت، لبنیات با قیمت ثابت و تضمینی، از کم‌ارزش شدن حمایت‌ها در برابر تورم جلوگیری می‌کند.

وی افزود:با اشاره به اینکه اجرای فعلی و گذشته که تنها بر پایه‌ اعتبار ریالی ثابت استوار است، باافزایش قیمت‌ها کارایی خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند نیاز واقعی مردم را برطرف کند، از دولت محترم می خواهیم، پیرو تأکیدات رئیس جمهور محترم هر چه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می شود، فراهم کند.

انتهای پیام/