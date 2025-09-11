گودرزی در گفتوگو با ایلنا:
عده بسیار قلیلی در مجلس و بیرون از آن نه خیر مردم را میخواهند و نه خیر کشور را
نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: یک عده بسیار قلیلی در مجلس و بیرون از آن حضور دارند که موضوعات و بحثهای سیاسی را مطرح میکنند و دنبال تضعیف دولت هستند اینها نه خیر مردم را می خواهند، نه خیر حاکمیت را میخواهند، نه خیر مملکت را می خواهند و نه خیر کشور را میخواهند.
حمیدرضا گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که دولت چهاردهم یکسالگی خودش را پشت سر گذاشته است و کشور درگیر مسائل مختلف است اما برخی نمایندگان همچنان در دوران انتخابات ماندهاند و رأی مردم به رئیسجمهور را غلط میخوانند عنوان کرد: با توجه به اتفاق ناگواری که برای ریاست محترم دولت سیزدهم آقای رئیسی رخ داد، دولت چهاردهم متاسفانه زمانی مسئولیت را بر عهده گرفت که کشور در سخت ترین شرایط قرار داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که باید درک این موضوع را داشته باشیم که کشور ما امروز با کمترین درآمد ارزی کار میکند و فشارهای همه جانبه بر مردم وارد است، عنوان کرد: مردم به شدت تحت فشار هستند، قشرهای دولتی، کارگری و غیره همه دچار بحران و مشکل شدهاند و ما به جای این که بیاییم به خاطر بحثهای انتخاباتی ۳ دیگر دولت و سیستم را زیر سوال ببریم باید دولت را کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که رهبری عنوان کردند که حتما باید دولت را حمایت کنیم، همه ما با تمام قوا دولت را کمک می کنیم منتها یک عده بسیار قلیلی در مجلس و بیرون حضور دارند که موضوعات و بحث های سیاسی را مطرح میکنند و دنبال تضعیف دولت هستند اینها نه خیر مردم را می خواهند، نه خیر حاکمیت را میخواهند، نه خیر مملکت را می خواهند و نه کلا خیر را میخواهند.
گودرزی بیان کرد: این عده غیر از غر زدن، تکه انداختن و مشکل ایجاد کردن برای مردم و دولت اقدامی نکردند و ماحصل اقدامات اینها باعث شد که امروز کشور دچار اشکال شود و هیچ تصمیم و برنامهای برای کشور نمیتوانند داشته باشند چراکه فقط به دنبال مواضع سیاسی هستند و مسائل سیاسی خودشان را دنبال میکنند و مردم هم خوب اینها را میشناسند.
وی درباره این که در سالگرد اتفاقات سال ۱۴۰۱ هستیم و برخی دوباره بحث لایحه عفاف و حجاب را مطرح میکنند آیا این گفتهها مصداق بارز آب در آسیاب دشمن ریختن نیست، گفت: فقط این موضوع نیست و بسیاری دیگر از موضوعات هم هست که آقایان دارند پیگیری میکنند برخورد ما با ویدئو پروژکتور ۲۰ سال پیش چه بود؟ نتیجه برخورد ما با ویدئو ۲۰ سال پیش چه بود؟ نتیجه برخورد ما با ماهواره چه شد؟ این ها را ببینید و بیایید جلو تا به واتساپ و دیگر شبکههای اجتماعی برسید و ببینید ما با مردم چکار کردیم؟هیچ کجای دنیا با مردمش این جوری برخورد نمیکند که ما کردیم.