در واردات کالاهای اساسی هیچگونه انحصاری وجود ندارد

وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با انحصار در واردات نهادههای کشاورزی گفت: این چنین نیست. اکنون طبق قوانین عرفی و قواعد اقتصادی موجود، در واردات کالاهای اساسی به کشور هیچگونه انحصاری وجود ندارد. شاید عدهای سهم بالایی از قدیمالایام در این عرصه داشته باشند، اما هیچکدام مشمول انحصار نمیشوند.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با حذف سازمان نباتات از وزارت جهاد کشاورزی گفت: آنچه که دیدگاه کارشناسی سازمان اداری و استخدامی بود، یک تشری به مجموعه تشکیلات جهاد کشاورزی میزد. ما همانطور که قبلاً هم در جلسات حضوری و هم بهصورت کتبی به سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده بودیم، این موضوع مورد اعتراض مجموعه فنی وزارت جهاد کشاورزی است.
وی ادامه داد: سازمان اداری و استخدامی یک سری از اصول اساسی و اجزای لاینفک بخش کشاورزی را نادیده گرفته بود که در این خصوص صحبت کردیم. طبق مذاکرهای که با رئیس سازمان اداری و استخدامی داشتیم، انشاءالله آن موارد مورد اختلاف، اصلاح و حل خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا انحصار در واردات نهاده های کشاورزی وجود دارد و از تهاتر در این بخش جلوگیری میشود، تصریح کرد: این چنین نیست. اکنون طبق قوانین عرفی و قواعد اقتصادی موجود، در واردات کالاهای اساسی به کشور هیچگونه انحصاری وجود ندارد. شاید عدهای سهم بالایی از قدیمالایام در این عرصه داشته باشند، اما هیچکدام مشمول انحصار نمیشوند.
سهم بالای برخی از افراد رو به کاهش است
نوری تاکید کرد: بنابراین، الان هیچ انحصاری وجود ندارد. با این حال، حتی آن عدد را هم داریم کم میکنیم. سهم افرادی که سهم بیشتری از بازار را دارند، به تدریج کاهش مییابد تا بازیگران جدیدی وارد بازار شوند، یعنی انحصار و کاهش سهمیهها میل به پایین دارد.
این در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه سهشنبه ۸ مهر۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده های دامی، از مجموع ۲۲۳ رای ماخوذه با ۱۹۲ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع با این تقاضا موافقت کردند.