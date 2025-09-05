با ارسال شکوائیهای به شورای نظارت بر صدا و سیما؛
رئیس جبهه اصلاحات از صدا و سیما شکایت کرد
رئیس جبهه اصلاحات ایران طی نامه ای خطاب به پخش برنامههایی در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات را اتهامزنی و بیانصافی خواند و نسبت به این اقدام شکایت کرد.
به گزارش ایلنا، آذر منصوری طی نامهای خطاب به حمزه خلیلی رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما، پخش برنامههایی در واکنش به بیانیه اخیر جبهه اصلاحات را اتهامزنی، تحریف و بیانصافی خواند و نسبت به این اقدام شکایت کرده و خواستار رسیدگی شد.
در شکوائیه رئیس جبهه اصلاحات ایران علیه صدا و سیما به شورای نظارت بر این رسانه آمده است: همانگونه که مستحضرید، جبهه اصلاحات ایران در پاسخ به شرایط حساس و بحرانی کشور، با مسئولیتپذیری و دغدغهمندی ملی، بیانیهای حاوی ۱۱ راهکار پیشنهادی برای برونرفت از وضعیت موجود صادر کرد. این بیانیه، به دور از ملاحظات جناحی و در راستای منافع عمومی، با هدف جلوگیری از تکرار فجایع گذشته و تقویت انسجام و ثبات ملی ارائه شد.
متأسفانه صدا و سیما به جای آنکه این اقدام مسئولانه را فرصتی برای گفتوگو و همفکری ملی تلقی کند، با رویکردی جانبدارانه، تخریبی و فاقد اصول حرفهای رسانهای، اقدام به پخش برنامههایی با محتوای اتهامزنی، تحریف و بیانصافی آشکار در قبال این بیانیه کرد. در این برنامهها، بدون فراهم کردن فرصت پاسخگویی، به تخریب چهره جبهه اصلاحات ایران پرداختند.
این در حالی است که همین جریان اصلاحطلب، در بزنگاههای تاریخی و از جمله در جنگ ۱۲ روزه، یکی از ارکان انسجام ملی و تقویت وحدت در برابر تهدیدات خارجی بود. این واقعیت انکارناپذیر است که اصلاحطلبان، با نادیده گرفتن مصلحتسنجیهای سیاسی، در کنار مردم و برای دفاع از امنیت کشور ایستادند و جای تأسف اینجاست که رسانه ملی به راحتی این نیروی سیاسی تأثیرگذار را با تعابیری مانند تسلیم طلبی به واگرایی متهم می کند.
این رویکرد صدا و سیما آشکارا مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است که بر لزوم رعایت آزادی بیان و نشر افکار با حفظ مصالح کشور تأکید دارد. عملکرد فعلی نهتنها این اصل را زیر پا گذاشته، بلکه با اطلاعات خلاف واقع و فضاسازیهای مسموم، به تشویش اذهان عمومی دامن زده و عملاً حق پاسخگویی جبهه اصلاحات ایران را نادیده گرفته است.
صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، موظف است به صورت بیطرفانه، صدای همه جریانها و طیفهای فکری را منعکس کند و به ابزاری در دست یک جناح خاص تبدیل نشود.
لذا، از آن شورای محترم انتظار میرود ضمن بررسی دقیق این تخلف آشکار، دستورات لازم را برای رسیدگی به این شکایت صادر فرمایید و زمینهای فراهم شود تا جبهه اصلاحات ایران بتواند ضمن تبیین دیدگاههای خود، نسبت به اتهامات وارده پاسخ مقتضی ارائه کند. بدیهی است تداوم چنین رویکردهایی، نه تنها به انسجام ملی آسیب میزند، بلکه شکاف بیاعتمادی میان مردم و رسانه ملی را تعمیق خواهد کرد.
گفتنی است رونوشت این شکایتنامه، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز به عنوان نایب رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما و نماینده دولت در این شورا مورد خطاب قرار داده است.