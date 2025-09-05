خبرگزاری کار ایران
English العربیه
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی :

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، امنیت انرژی و ثبات منطقه را به مخاطره می‌اندازد

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خطاب به رهبران ۸۰ حزب اروپایی و آمریکایی تاکید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه تنها نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام است، بلکه زمینه‌ساز تشدید بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

به گزارش ایلنا محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در نامه‌ای خطاب به دبیران کل احزاب مهم اروپایی و آمریکایی، با اشاره به عواقب خطرناک فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بر لزوم پایبندی به توافق برجام و حفظ دیپلماسی چندجانبه تأکید کرد.

وی در این نامه که برای ۸۰ حزب در اروپا و تعدادی از احزاب آمریکا ارسال شده، خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه تنها نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و برجام است، بلکه زمینه‌ساز تشدید بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

امانی با اشاره به خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تصریح کرد: این اقدام، مشروعیت هر ادعایی از سوی غرب را زیر سؤال می‌برد. وی همچنین تأکید کرد که اقدامات ایران پس از خروج آمریکا، پاسخ مستقیم به نقض تعهدات طرف غربی بوده است.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به تأثیر این اقدام بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی، هشدار داد: فعال سازی مکانیسم ماشه نقض اصل "پاک‌دستی" در حقوق بین‌الملل می‌باشد لذا نباید کشورهایی که خود با عدم اجرای تعهدات اقتصادی (مانند عدم فعال‌سازی INSTEX ) توازن برجام را بر هم زده‌اند، اکنون ادعای نقض تعهدات توسط ایران را داشته باشند.

امانی در ادامه این نامه ضمن ارائه پیشنهادی، خطاب به رهبران اروپایی نوشت:  هیئتی متشکل از نمایندگان ایرانی، اروپایی و نهادهای بین‌المللی برای بررسی ادعاهای دو طرف تشکیل شود تا اختلافات فنی بدون تنش‌زایی حل شود.

دبیر کل حزب موتلف اسلامی، در پایان این نامه با اشاره به تاثیر رهبران احزاب اروپایی و آمریکایی، از آنان خواسته تا با استفاده از نفوذ خود در پارلمان‌ها و دولت‌های ملی، از فعال‌سازی مکانیسم ماشه جلوگیری کرده و به سمت گفت‌وگو و همکاری برای حفظ صلح بین‌المللی حرکت کنند.

