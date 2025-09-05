خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین

دور تازه نشست ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین
کد خبر : 1682220
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز دور تازه گفت‌وگوهای میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش ایلنا،  رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با بیان اینکه این مذاکرات در ادامه رایزنی‌های ایران و آژانس برای تعریف همکاری‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس در شرایط جدید، برگزار می‌شود؛ گفت: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص می‌کند و در سطح کارشناسان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی