دور تازه نشست ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین از آغاز دور تازه گفتوگوهای میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمانهای بینالمللی در وین، با بیان اینکه این مذاکرات در ادامه رایزنیهای ایران و آژانس برای تعریف همکاریها در چارچوب قانون مصوب مجلس در شرایط جدید، برگزار میشود؛ گفت: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص میکند و در سطح کارشناسان برگزار میشود.