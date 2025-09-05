به گزارش ایلنا، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، با بیان اینکه این مذاکرات در ادامه رایزنی‌های ایران و آژانس برای تعریف همکاری‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس در شرایط جدید، برگزار می‌شود؛ گفت: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص می‌کند و در سطح کارشناسان برگزار می‌شود.

