به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «محمدجعفر اسدی» معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا و از فرماندهان جبهه مقاومت با نام جهادی «ابو احمد»، در مراسم شب خاطره مدافعان حرم که در موزه ملی انقلاب و دفاع مقدس برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری چنین مراسمی در موزه خود پیام مهمی دارد، اظهار کرد: موزه دو جهت دارد؛ یکی زباله‌دان تاریخ است و بخش دیگرش نگهداری آثار قیمتی که شاید غیرقابل اندازه‌گیری و سنجشِ ارزش این آثار است.

سردار اسدی ادامه داد: در همین موزه، عکس صدام معدوم هم هست که در بخش زباله‌دان قرار دارد و در سمتی دیگر، تمثال شهید «سید حسن نصرالله» را داریم که نمی‌توانیم آن را ارزش‌گذاری کنیم؛ البته باید از سرنوشت هر دو نفر، درس گرفت.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا افزود: تاریخ برای عبرت‌گرفتن است؛ مثلا زمانی که شاه در اوج قدرت و حمایت استکبار بود، عمال او طلبه‌ها را در فیضیه از پشت بام به داخل حیاط پرت می‌کردند؛ امام (ره) در آن مقطع فرمودند که اینها رفتنی هستند و شما ماندنی. شاید ظاهربین‌ها حرف امام (ره) را نفی یا تمسخر می‌کردند، اما در ادامه‌ی تاریخ شاهد بودیم که امام و طلبه‌ها ماندند و رژیم طاغوت رفتنی شد.

وی یادآور شد: بعد از رحلت امام عظیم‌الشأن، آیت الله حائری شیرازی در اولین خطبه نماز جمعه خود گفت که امام بدر کامل و ماه شب چهارده بود و هر کس چشمش کمی سو داشت، او را می‌دید، اما حضرت آقای خامنه‌ای ماه شب اول است، اگر صبر کنید، این هم بدر کامل می‌شود. امروز این را شاهدیم که همه انسان‌های آزاده، این ماه کامل را می‌بینند.

سردار اسدی با اشاره به فراز دیگری از سخنان امام خمینی (ره) در زمان تدریس، گفت: امام (ره) به طلبه‌ها فرموده بود که اگر من خودم را بالاتر از شما بدانم از ابلیس پست‌تر هستم؛ همین امام سال‌ها بعد در بهشت زهرا گفت که «من تو دهن این دولت می‌زنم؛ من به پشتوانه شما مردم دولت تعیین می‌کنم»؛ امام (ره) مظهر شجاعت، اخلاق و تقوا بود که توانست چنین تحول عظیمی ایجاد کند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا عنوان کرد: اگر حضرت امام (ره) نبود، امروز معلوم نبود چه سرنوشتی برای ما رقم بخورد؛ او بود که ما را از خواب غفلت بیدار کرد و به اوج رساند.

سردار اسدی سپس با اشاره به عملکرد سردار «چهارباغی»، او را قهرمان توپخانه در دنیا دانست و افزود: امروز یک نفر هم نداریم که به اندازه او توپ شلیک کرده باشد، یا عملیات توپخانه را انجام داده و فرماندهی کرده باشد.

وی همچنین به خاطره‌ای از سردار شهید محمد باقری اشاره و بیان کرد: سپهبد شهید باقری در سفری که به چین داشت، رئیس ستاد ارتش چین به او گفت شما ارزش ژنرال‌های خود را نمی‌دانید؛ ما در چین یک ژنرال نداریم که یک ماه تجربه جنگ میدانی داشته باشد، اما ژنرال‌های شما بعضاً بالای هشت سال سابقه حضور در جنگ و میدان را دارند.

معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا افزود: همه این‌ سرداران، قهرمان‌های ایران و مدیون حضرت امام (ره) هستند که همه ما را از زیر یوغ طاغوت نجات داد و به عزت و سربلندی رساند.

سردار اسدی تاکید کرد: امام (ره) ژرف‌نگر در ماجرای فیضیه، سخنی گفت که در سال‌های بعد شاهد تحقق وعده ایشان بودیم. امام خامنه‌ای هم فرموده‌اند که ما به قله نزدیکیم.

وی به عملیات طوفان‌الاقصی و تجلیل رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن اشاره و تصریح کرد: حیوانی را که دارند ذبح می‌کنند، دست و پا‌های آخرش را می‌زند؛ الان هم حرکات دشمن مذبوحانه است؛ دشمن در حال نابودی است و این حرکاتی که می‌کند، دست و پا زدن‌های آخر او است؛ لذا ما قطعاً به قله نزدیکیم.

این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس در پایان گفت: شرط پیروزی «ایمان» است و بخشی از این ایمان، ایمان به ولی فقیه و باورداشتن به این نکته است که حرف‌های او از جنس خدایی است و قطعاً محقق خواهد شد؛ همان‌طور که ایشان در نامه به جوانان مبارز اروپایی و آمریکایی نوشتند که شما در طرف درست تاریخ هستید، باید در طرف درست تاریخ باشیم. باید مراقبت کنیم که در این مسیر پاهایمان نلغزد و محکم قدم برداریم؛ زیرا پیروزی و قله نزدیک است.