سرلشکر ایزدی:
با ترور فرماندهان هوافضایسپاه دچار تزلزل نشد
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: با ترور فرماندهان ارشد نیروی هوافضای سپاه، ساختار این سازمان نظامی دچار تزلزل نشد.
به گزارش ایلنا، سی و نهمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار «محمود کاوه» فرمانده لشکر ویژه شهدا، با حضور خانواده این شهید والامقام، سردار سرلشکر پاسدار «مصطفی ایزدی» فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)، جمعی از مسئولان اجرایی و لشکری استان، پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) مشهد برگزار شد.
سرلشکر ایزدی در این مراسم با بیان اینکه بر اساس آیات و روایات مأثور، جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند آن را فقط بر روی اولیای مخصوص خود باز میکند، اظهار داشت: شهیدان، شهدای راه نور هستند و حرکت فرماندهان و رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس برای اعتلای کلمه «لاالهالاالله» بود. آنها همان مسیری را طی کردند که دیروز نبی خدا (ص) و امیرالمومنین (ع) هنگامی که در محاصره کفار قرار میگرفتند، انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه انسان انقلاب اسلامی به خداوند اتکال دارد، یادآور شد: امام خمینی (ره) در آغاز انقلاب اسلامی ضربتی بر استکبار فرود آورد که بر اساس آن، قرن حاضر؛ «قرن غلبه اسلام بر استکبار جهانی» شد. آیتالله شهید «سید محمدباقر صدر» مرجع تقلید شیعیان در عراق معتقد بود که تداوم راه انقلاب باعث غلبه اسلام بر امپریالیسم جهانی خواهد بود.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) افزود: من با سردارانی شهیدی همچون «محمد کاوه»، «ولیالله چراغچی»، «نورعلی شوشتری» و همچنین سرداران شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اسرائیل بر علیه ایران؛ سالیان دراز همسنگر بودم. آنها عصاره ارزشیهای انقلاب اسلامی ایران بودند و بین خود و خدا ارزشمندترین سرمایهشان را تقدیم اسلام کردند.
سرلشکر ایزدی با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی گفت: بنا به تعبیر امیرالمومنین (ع) «وقتی خداوند صدق ما را دید بر دشمنان خواری فرود آورد»؛ بر همین اساس هرگاه در برهههای مختلف حرکت انقلاب اسلامی به پیروزیهایی دست پیدا کردیم به دلیل صداقت فرماندهان شهیدی مانند کاوه، شوشتری، برونسی و قمی بوده است. انسان صادق در تمامی صحنههای مبارزات اجتماعی و زندگی شخصی خود، بخصوص صحنههای نبرد، با خدای خود معامله دارد و چنین مسیری، رستگاری است.
وی تصریح کرد: هنوز بعد از سالها صوت قرآن سردار شهید کاوه در گوش من زنگ میزند. او در لحظات و برهههای مختلف در کمال اخلاص حاضر بود تا جان خود را فدا کند. این نماد صدق درکنار سرداران شهیدی، چون «ناصر کاظمی» و «محمد بروجردی» مسیر تکاملی خود را طی کرد.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) تأکید کرد: سردار شهید کاوه در عملیات بدر لباس رزم گیرایی به تن داشت و در فضای پرآتش هورالعظیم آماده نبرد سخت بود. به یاد دارم که یگان ویژه لشکر شهدا در کنار اقوام مختلف با محوریت استان خراسان، حماسه بزرگی در دفاع مقدس خلق کردند بهطوری که با فرماندهی شهید کاوه در موقعیتی در مقابل ۳۰۰ تانک ایستادگی کرد!
سرلشکر ایزدی گفت: در عملیات تصرف مهران؛ یگانهای رزم به ۷۲ گردان نیاز داشتند، اما رزمندگان اسلام این کار را با ۳۳ گردان انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه در عملیات کربلای یک، که توسط لشکر ویژه شهدا در منطقه حاج عمران انجام شد پوزه دشمن به خاک مالیده شد.
فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص) در ادامه خاطرنشان کرد: نام لشکر ویژه شهدا؛ با فرماندهی سردار شهید کاوه همواره لرزه بر اندام ضد انقلاب میانداخت. فداکاریهای دیروز امثال این سردار دلاور، امروز باعث شکلگیری یک امنیت مردمپایه در استان کردستان شده است و این مطلب نشان میدهد که سردار کاوه و تمامی همرزمانش هنوز زنده هستند.
سرلشکر ایزدی با بیان اینکه برگزاری راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر حاصل مجاهدت رزمندگان در دوران دفاع مقدس است، تصریح کرد: در آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه؛ با توطئه دشمن متجاوز فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوافضا سپاه پاسداران به شهادت رسیدند؛ هرچند با چنین اقدامی ساختار و بدنه این سازمان نظامی دچار تزلزل نشد. آنها ایستادگی کردند و خداوند متعال به خاطر همین اسقامت تحت امر ولایت؛ نصرتش را شامل حال ملت ایران کرد بهطوری که دشمن تجاوزگر متقاضی آتشبس در پایان صحبت خود تأکید کرد: ملت ایران برای دشمن موضوعیت دارد و به همین دلیل بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید بر موضوعات مهمی مانند جهاد تبیین و اتحاد مقدس اهتمام داشت.