حجت الاسلام ابوترابی فرد با اشاره به میلاد پیامبر اکرم(ص) گفت: در آغاز هفته وحدت ایام پرفروغ، عزت آفرین و قدرت آفرین میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داریم. خورشیدی که در سرزمین حجاز طلوع کرد و عالم انسانیت را به انواز انسان ساز و جامعه پرداز وحی نورانی کرد. در این خطبه نخست در اطراف آرمان والای انبای الهی و فلسفه آفرینش انسان و عالم هستی و راه رسیدن به قللی که خدای سبحان برای انسان و جوامع بشری اماده کرده است در حوصله وقت اشاره می‌کنم.

وی با بیان اینکه بلندترین آرمانی که خدای سبحان برای آفرینش عالم ماده و خلقت انسان اراده کرده است فراهم آوردن زمینه تعالی و رشد پدیده‌ای به نام انسان و دستیابی او به عالی‌ترین قلل علم و معرفت و تقرب به خدای سبحان است، ادامه داد: قرار گرفتن در جایگاهی که نام پر افتخار خلیفه الله بر او گذارده شود. این آرمان بلند فلسفه آفرینش انسان است.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: این آرمان بلند و هدف والا و هدف متوسط از بعثت انبیای الهی که نقش تعیین کننده ای برای این پرواز و حرکت عالی انسان دارد، ساخت یک نظام سیاسی و یک جامعه انسانی عدالت محور است تا جامعه بشری در ترازی از تعلیم و تربیت و تعالی قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه بشری در اندازه‌ای از تعلیم وتربیت قرار گیرد که قیام او، قیام به عدالت باشد. ساخت یک نظام سیاسی عدالت پایه برای رسیدن به آن قله رفیعی که فلسفه آفرینش انسان است. برای تحقق این آرمان‌ها و اهداف والا پیامبر اعظم در قران کریم و سیره عملی و رفتاری خود و سیره پیشوایان معصوم دین پرچم‌هایی رو برافراشته است که اگراین پرچم‌ها را ببینیم و در پرتو ان حرکت کنیم به این سعادت، عظمت و قدرت و منزلت عالی انسانی دست خواهیم یافت.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: بلندترین پرچمی که قران برافراشته است، پرچم علم است، در ۱۴۰۰ سال قبل که جوامع انسانی نمی‌دانستند علم را چگونه بنویسند، قرآن این پرچم را برافراشته است. راهی که انسان را به منزلت انسانی هدایت می‌کند مسیر عقلانی و علمی است. قرآن خلاصه‌ای از مجموعه معارف و دانش انسان ساز است که انسان‌های عاقل و عالم با او ارتباط برقرار می‌کنند. صبر در کنار حق، توحید و ایمان مسیر سعادت را تعریف می‌کند لذا بدون اینها هیچ موفقیتی بدست نمی‌آید.

وی تصریح کرد: پرچم دیگری که قرآن برافراشته است و آن تنها راه رسیدن به عزت در دنیا و اخرت است این است که باید جامعه بشری در کنار هم به ریسمان عقل و علم و وحی و ریسمان توحید، امامت و رسالت چنگ زنند. امکان ندارد جامعه بشری سعادت و عزت را تجربه کند مگر در سایه چنگ به ریسمان عقل، علم و توحیدو ایستادن در کنار یکدیگر. صبر فردی و صبر با یکدیگر و در برابر دشمن و تحکیم پیوندها با یکدیگر و رهبری جامعه مسیر سعادت انسان است لذا پیام امام بزرگوار پیام وحدت است. قرآن در ایات متعددی پیروان ادیان الهی را به وحدت حول کلمه توحید دعوت می‌کند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران گفت: امکان ندارد جامعه بشری سعادت و عزت را تجربه کند مگر در سایه چنگ زدن به ریسمان عقل، علم و توحید و ایستادن در کنار یکدیگر.پیام امام بزرگوار پیام وحدت است، چون پیام قرآن پیام وحدت است. قرآن در آیات متعددی ادیان الهی را به وحدت در حول کلمه توحید دعوت می کند. ما در جامعه اسلام ، قرآن، قبله و پیامبر واحد داریم باید در کنار هم باشیم. جان و حقیقت دین، حیات عقلانی و حیات علمی و اجتماع جامعه بشری حول کله حق است. نمی توان به وحدت رسید مگر آنکه رابطه ما با یکدیگر مستحکم تر از رابطه مادر با فرزند باشد. مادری را دیده اید از فرزند خطاکار خویش خداحافظی کند؟ مادری را دیده اید شبانه روز برای سعادت فرزندش دعا نکند؟ این نگاه پیامبر است به جامعه انسانی.وحدت مقدسی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت، تداوم نمی یابد مگر آنکه اینگونه دست ها یکدیگر را بفشاریم.

وی ادامه داد: اهمیت حق انسان از نمازهایی که ما می خوانیم بیشتر است. امام علی (ع) می فرماید جامعه اسلامی که نماز را به پا می داری، روابط را با یکدیگر مستحکم تر کن. ما به آرامش در کشور نیاز داریم. آقایان با دعوا آرامش خلق نمی شود. با ادبیات مبتنی بر عقل و علم و اخلاق آرامش به وجود می آید. حفظ آرامش همان طور بر ما لازم است که نماز بر ما لازم است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید طوری حرکت کنیم که برادرانی که در کنار شما هستند کم ترین نگرانی نداشته باشند. هر قدر آرامش بیشتر، سلامت روحی بیشتر است. مسئله بود و نبود ما مطرح نیست آنچه مطرح است وظیفه شناسی است.

ابوترابی فرد گفت: تیم ملی المپیاد دانش آموزی نجوم و اختر فیزیک کشورمان با کسب پنج مدال طلا در هجدهمین دور رقابت ها جهانی این رشته در میان ۶۴ کشور جهان رتبه نخست را به دست آورد و کشورهایی مانند انگلستان و هند در رتبه ها دوم و سوم ایستادند؛ این جایگاه فاخر و موفقیت کم نظیر و استثنایی برای دومین سال پیاپی برای ایران افتخار آفرین و غرور آفرین است.حضور جامعه گسترده نجومی در کشور و تمرکز مدارس به صورت فوق برنامه در حوزه نجوم و همکاری نزدیک استادان با کمیته نجوم نقش تعیین کننده در خلق این موفقیت دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خطبه های نماز جمعه با اشاره به موفقیت جوانان در رویداد علمی جهانی گفت: از تلاش تحسین برانگیز نوجوانان کشور به ویژه در روزهای سخت دفاع مقدس ۱۲ روزه و سرپرست پرتلاش آنان و کمیته نجوم و استادان برجسته کشور تشکر می کنیم.در کنار این رویداد علمی، بلند قامت های جوان کشور برای سومین بار بر بام والیبال جهان ایستادند و با افتخار مقام قهرمانی مسابقات را به دست آوردند این پیروزی و درخشش تحسین برانگیز نشان داد که تیم والیبال جوانان ایران در سطح جهان قابل احترام است و می تواند با برنامه ریزی درست، تیم های صاحب عنوان را مبهوت اراده خود کند. این نوید بخش آینده درخشان برای والیبالیست های ایران است. موفقیت روز افزون این فرزندان غیور را از خداوند مسئلت دارم.

خطیب موقت نماز جمعه تهران، تصریح کرد: پیشتازی جوانان با انگیزه و غرور آفرین در حوزه های علمی و ورزشی حکایت از ظرفیت استثنایی ایران برای دستیابی به قدرت و قرار گرفتن در جایگاه برتر علمی و اقتصادی و سیاسی دارد امیدوارم همه مسئولان و پدران و مادران از این ظرفیت به شایستگی استفاده کنند. سفر ریاست جمهوری ایران به چین برای شرکت در بیست و پنجمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای یکی از روند ها برجسته دیپلماتیک در سال جاری است. این اجلاس فرصتی استثنائی برای احیای چندجانبه‌گرایی در برابر نظام رو به فرسایش غرب و مقابله با تحریم‌هاست.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که آمریکا ساز و کار چندجانبه گرایی را تضعیف قرار داده و رئیس جمهور آمریکا با زبان تهدید، تحریم و تعرفه با جهان سخن می گوید این اجلاس فرصتی استثنایی برای احیای چندجانبه گرایی در برابر نظام سیاسی روبه فرسایش غرب و مقابله هوشمندانه با تحریم های آمریکا است. در بیانیه نهایی این اجلاس کشورها عضو با محکومیت قاطع حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران تصریح کردند چنین اقدامات تجاوزکارانه علیه اماکن و زیرساخت های غیرنظامی از جمله تأسیسات هسته ای که به جان باختن نظامی ها منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین بین الملل و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. کسانی که با فضای سیاسی این اجلاس ها آشکار هستند می دانند این بیانیه برای دفاع از یک کشور و ملت بی نظیر است‌. در بیانیه تصریح شده این اقدامات به امنیت منطقه ای و بین المللی آسیب وارد کرده است.

ابوترابی فرد گفت: در این بیانیه بر اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده و تصریح کردند این قطعنامه الزام آور است و هرگونه تلاش برای تغییر خودسرانه آن تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می شود. این فراز های برجسته در بیانیه سران سازمان شانگهای، اقدام سه کشور اروپایی برای فعال سازی مکانیزم ماشه را خودسرانه تفسیر کرده و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل را الزام آور دانسته اند.

