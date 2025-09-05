خبرگزاری کار ایران
برای سربلندی ایران لازم است همه روزهایمان هفته وحدت باشد

برای سربلندی ایران لازم است همه روزهایمان هفته وحدت باشد
یک فعال سیاسی اصلاح طلب، تاکید کرد: پس از جنگ همه روزهایمان به خاطر سربلندی ایران باید هفته وحدت باشد؛ به تنظیمات کارخانه هامان برنگردیم.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی ابطحی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت، در شبکه ایکس نوشت:

《هفته وحدت به ابتکار مرحوم آیت الله منتظری برای همدلی و همکاری شیعه وسنی اعلام شد. اما این روزهای پس از جنگ به وحدت و همدلی و مهربانی و همکاری وسیع تری نیاز داریم.

پس از جنگ همه روزهامان به خاطر سربلندی ایران باید هفته وحدت باشد.  وحدت و همدلی هم دلی همه با هم.جنگ هنوز تمام نشده. به تنظیمات کارخانه هامان برنگردیم.》

 

