برای سربلندی ایران لازم است همه روزهایمان هفته وحدت باشد

《هفته وحدت به ابتکار مرحوم آیت الله منتظری برای همدلی و همکاری شیعه وسنی اعلام شد. اما این روزهای پس از جنگ به وحدت و همدلی و مهربانی و همکاری وسیع تری نیاز داریم.

پس از جنگ همه روزهامان به خاطر سربلندی ایران باید هفته وحدت باشد. وحدت و همدلی هم دلی همه با هم.جنگ هنوز تمام نشده. به تنظیمات کارخانه هامان برنگردیم.》