حضور هیات ایرانی به ریاست معاون دیوان محاسبات کشور در اجلاس کره جنوبی

به گزارش ایلنا، نشست سالانه کارگروه حسابرسی مدیریت بحران سازمان دیوان‌های محاسبات کشورهای آسیایی موسوم به آسوسای با حضور هیاتی از دیوان محاسبات کشورمان در شهر سئول، کره جنوبی برگزار شد.

هیأت اعزامی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران به ریاست احسان ارکانی، معاون دیوان محاسبات ضمن برگزاری دیدارهای دوجانبه با روسای هیأت‌های اعزامی به سئول و شرکت فعال در پنل‌های تخصصی این رویداد مهم منطقه ای، به عنوان اولین سخنران مراسم افتتاحیه به ارائه نقطه نظرات و دستاوردهای دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی مدیریت بحران پرداخت.

ارکانی با اشاره به سابقه بیش از یک قرن حسابرسی دولتی در دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران و تبیین جایگاه این نهاد به‌عنوان عالی‌ترین رکن نظارتی مستقل در حوزه مالیه عمومی، اظهار کرد: در دوره مدیریت جدید دیوان محاسبات کشور، شاهد ارتقای اثربخشی نظام حسابرسی، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین و تقویت تعاملات بین‌المللی در مسیر نوسازی و بروزرسانی دیوان بصورت راهبردی هستیم.

وی با اشاره به موضوع کلیدی مدیریت بحران، تأکید کرد که دیوان‌های محاسبات باید نقش مؤثری در مدیریت بحران‌ها از جمله بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، اپیدمی‌ها و چالش‌های اقتصادی بعنوان مخاطراتی علیه نظام‌های حکمرانی ایفا کنند. بر این اساس، ضرورت دارد که حسابرسی دولتی از دیدگاه سنتی فراتر رفته و به ابزاری پویا برای ارزیابی کارآمدی نظام‌های مقابله با بحران تبدیل شود.

در ادامه این اجلاس، ارکانی به تشریح اقدامات دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در حوزه حسابرسی مدیریت بحران در سطح ملی و منطقه‌ای پرداخت و ضمن احصاء مواردی همچون اجرای حسابرسی‌های عملکردی در حوزه‌های مرتبط با بحران‌هایی چون زلزله، سیل، خشکسالی و همه‌گیری کووید-۱۹، به ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات سازمان مدیریت بحران و نهادهای مسئول، نظارت بر تخصیص و مصرف اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه، و ایفای نقش فعال در اشتراک تجارب و دانش فنی با سایر دیوان‌ها در سطح منطقه‌ای پرداخت.

رئیس هیأت اعزامی دیوان محاسبات کشور همچنین پیشنهاداتی عملیاتی و راهبردی برای تقویت عملکرد کارگروه ارائه کرد که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به تدوین چارچوب راهبردی مشترک آسوسای در زمینه حسابرسی مدیریت بحران، ایجاد پایگاه داده تخصصی منطقه‌ای، برگزاری دوره‌های آموزشی و وبینارهای تخصصی و تشکیل گروه کارشناسی فنی برای بررسی فناوری‌های نوین در فرآیندهای نظارت مالی اشاره کرد.

شایان ذکر است در این اجلاس کشورهای عربستان سعودی، اندونزی، مالزی، چین، قزاقستان، میانمار، مالدیو و مغولستان حضور داشتند.

احسان ارکانی همچنین با حضور در پارلمان کره جنوبی، با رییس کمیسیون بودجه مجلس کره جنوبی نیز دیدار و تبادل نظر نمود.

