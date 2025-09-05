کیفر خواست قاتل ایلیا صادر شد

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی به نام ایلیا خبر داد.

دادستان مرکز استان در رابطه با قتل این پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان عزیز را جریحه دار کرد اظهار کرد: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری در دستور کار قرار داد.

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و سناریوسازی غیرواقع از سوی متهم و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری ودقیق قضایی توسط دادسرای مرکز وکمیته پیگیری قضایی استان بعمل آمد.

وی تاکید داشت: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی وانجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.