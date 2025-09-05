خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیفر خواست قاتل ایلیا صادر شد

کیفر خواست قاتل ایلیا صادر شد
کد خبر : 1682133
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب استان گیلان از صدور کیفر خواست پرونده آدم ربایی و قتل پسر بچه گیلانی به نام ایلیا خبر داد.

دادستان مرکز استان در رابطه با قتل این پسر بچه ده ساله اهل شهرستان رشت که قلب هموطنان عزیز را جریحه دار کرد اظهار کرد: پس از تلاش مضاعف ضابطین انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهم حادثه مذکور، دادسرای مرکز استان نیز رسیدگی خارج از نوبت با هدف ایجاد آرامش در جامعه، در عین التزام دقیق به موازین دادرسی، رعایت حقوق متهم و تعیین وکیل تسخیری در دستور کار قرار داد.

سید مهدی فلاح میری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تصریح کرد: باتوجه به پیچیدگی‌های خاص پرونده و سناریوسازی غیرواقع از سوی متهم و تبعات اجتماعی قتل مذکور، اقدامات فوری ودقیق  قضایی توسط دادسرای مرکز وکمیته پیگیری قضایی استان بعمل آمد. 

وی تاکید داشت: با رعایت تمام موازین قانونی باجلب نظریه پزشکی قانونی وانجام تحقیقات دقیق کیفرخواست پرونده قاتل به جرم آدم ربایی و قتل عمد صادر و درکمترین زمان ممکن به محاکم کیفری یک استان جهت صدور حکم ارسال شد.

دادستان مرکز استان در پایان یادآور شد: امنیت مولفه‌ای است که به هیچ عنوان نباید خدشه‌دار شود و وقتی افرادی با برنامه‌ریزی قبلی قصد تعرض به آزادی مشروع شهروندان را دارند باید منتظر برخورد قانونی، عبرت آموز بهمراه اشد مجازات از سوی دستگاه قضایی باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی