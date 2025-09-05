به گزارش ایلنا، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل در سخنانی از قزاقستان به‌خاطر ابتکار در ترویج روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای قدردانی کرد و افزود: روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای با هدف یادآوری پیامدهای فاجعه‌بار آزمایش‌های هسته‌ای بر سلامت انسانی، محیط‌زیست و صلح و امنیت بین‌المللی تاسیس شده است؛ پیامدهایی که میراثی ماندگار برای بشریت و طبیعت در نسل‌های متمادی بر جای می‌گذارد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: در حالی که یاد قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای گذشته را گرامی می‌داریم، باید هم‌زمان برای صیانت از نسل‌های کنونی و آینده در برابر اشکال جدید خطرات هسته‌ای اقدام نماییم.

ایروانی ادامه داد: امروزه، خطراتی که پیش‌تر با آزمایش‌های هسته‌ای گره خورده بود، در قالبی دیگر و از طریق حملات عمدی به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان در حال بازتولید است. تهدیدات ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای منحصر به انفجارهای عمدی نیست؛ تهدید یا توسل به زور علیه تأسیسات هسته‌ای نیز به همان اندازه مخاطرات جدی در پی دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفت: حملات بی‌پروا و اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران، این نگرانی فوری را برجسته می‌سازد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود: این تاسیسات که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و صرفا برای مقاصد صلح‌آمیز و مطابق با ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند، عامدانه هدف قرار گرفتند؛ اقدامی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل از جمله اصول منشور ملل متحد محسوب می‌گردد. چنین اقداماتی حمله‌ای مستقیم به بنیان‌های چندجانبه‌گرایی به‌شمار می‌آید؛ اعتماد به رژیم‌های خلع سلاح و عدم اشاعه را متزلزل می‌سازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کند.

ایروانی تصریح کرد: همان‌قدر نگران‌کننده، حملات رژیم صهیونیستی علیه شهرهای ایران است که ایستگاه‌های سامانه بین‌المللی پایش (موسوم به آی.ام.اس) را در خود جای داده‌اند. این اقدامات غیرقانونی، ایمنی و تمامیت تاسیسات آی.ام.اس را به خطر می‌اندازند، جان کارکنان فنی آن‌ها را تهدید می‌کنند و اساس زیربنای نظام راستی‌آزمایی جهانی را هدف قرار می‌دهند. با تضعیف اهداف کلی سازمان پیمان منع جامع آزمایش‌ هسته‌ای، این حملات مانع جدی در مسیر پیشبرد لازم‌الاجرا شدن این پیمان محسوب می‌شوند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: ازاین‌رو جامعه بین‌المللی باید بی‌هیچ ابهامی این اقدامات را محکوم نماید، خواستار پاسخگویی ناقضان حقوق بین‌الملل شود و حمایت‌های حقوقی از تاسیسات هسته‌ای را تقویت کند تا مصونیت تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز به هنجاری خدشه‌ناپذیر بدل گردد و برای مرتکبان آشکار شود که هرگز نمی‌توانند از مصونیت در قبال چنین نقض‌های فاحشی برخوردار شوند.

ایروانی گفت: پیمان منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای تجسم رد قاطع جامعه بین‌المللی نسبت به آزمایش‌های هسته‌ای و اذعان به خطرات فاجعه‌باری است که انفجارهای هسته‌ای در پی دارد. بااین‌حال، محکوم کردن آزمایش‌های هسته‌ای در عین چشم‌پوشی بر اقداماتی که پیامدهایی مشابه به بار می‌آورند، چیزی جز ریاکاری و معیارهای دوگانه آشکار نخواهد بود.

سفیر ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: علاوه بر این، چنین حملاتی اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را هدف قرار می‌دهد؛ پیمانی که بر موازنه‌ای ظریف استوار است: دولت‌های غیرهسته‌ای تعهد می‌کنند در ازای دو تضمین بنیادین، یعنی حق توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بدون تبعیض و تعهد دولت‌های دارنده سلاح هسته‌ای به پیگیری خلع سلاح، هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نروند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: با حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، مرتکبین نه‌تنها حقوق غیرقابل سلب یک دولت مستقل را ذیل ماده چهارم نقض می‌نمایند، بلکه اعتبار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اعتمادی را که شالوده آن محسوب می‌شود نیز تضعیف می‌کنند. اگر نتوان تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز را مصون از تهدید یا توسل به زور دانست، دیگر چه معنایی برای تضمین‌هایی که معاهده وعده داده است باقی می‌ماند؟

نماینده دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: صیانت از بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، حفاظت از تمامی تاسیسات هسته‌ای در برابر تهدید یا توسل به زور، و پیشبرد محو کامل سلاح‌های هسته‌ای اهدافی جداگانه نیستند؛ بلکه متقابلاً وابسته و تقویت‌کننده یکدیگرند. با تجدید پایبندی به این اصول در نشست امروز، تصدیق می‌کنیم که درس‌های دردناک گذشته هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد و بشریت همچنان در مسیر دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای ثابت‌قدم باقی خواهد ماند.

وی گفت: قربانیان آزمایش‌های هسته‌ای ما را به یاد هزینه‌های گزاف بی‌تفاوتی می‌اندازند. اکنون در برابر تهدیدات جدیدی که خطر تکرار تاریخ در شکلی دیگر را در خود نهفته دارند، سکوت ورزیدن چیزی جز خیانت به یاد آنان نخواهد بود.

سفیر ایران در سازمان ملل ادامه داد: امروز باید با قاطعیت در برابر تمامی خطرات هسته‌ای، چه از رهگذر آزمایش‌ها، چه تهدید‌ها و چه حملات، ایستادگی نماییم و بی‌وقفه برای جهانی بکوشیم که در آن انرژی هسته‌ای صرفاً در خدمت پیشرفت و کرامت انسانیت باشد، نه در مسیر نابودی آن.