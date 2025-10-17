حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با نحوه عملکرد بنیاد ملی علم ایران و تفاوت‌هایی که با بنیاد ملی نخبگان دارد، گفت: عملکرد این دو نهاد کاملا مجزا است. هدف‌گذاری بنیاد ملی نخبگان، دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید جوان تازه استخدام شده است. بنیاد ملی علم مثل همه‌ی کشورها دنیا بنیادی محسوب می‌شود که حمایت‌های پژوهشی ارائه می‌دهد.

بنیاد ملی علم ایران فعالیتی موازی با بنیاد ملی نخبگان ندارد

وی ادامه داد: فقط اساتید می‌توانند به بنیاد ملی علم مراجعه کنند، پس اساسا با بنیاد ملی نخبگان موازی نیست زیرا بنیاد ملی علم محلی است که به اساتید حمایت‌های پژوهانه با ارزش ارائه می‌دهد تا بتوانند روی پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود کار کنند و اتفاقات خوبی بیافتد.

سایر مراکز پژوهشی تعطیل می‌شوند؟

معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشیم، اظهار کرد:‌ باید سایر مراکز پژوهشی جمع شوند و ما یک بنیاد متمرکز مشابه دیگر کشورها داشته باشیم، تا این بنیاد علم بتواند حمایت‌های مناسبی از اساتید انجام دهد.

اساتید می‌توانند برنده حمایت‌های پژوهشی شوند

افشین در پاسخ به این سوال که این کار به معنای بسته شدن پژوهشکده‌ها خواهد بود، گفت: خیر؛ من می‌گویم بودجه‌های کوچک دولتی که می‌دهیم، یک جا منتقل شوند زیرا داوری متمرکز انجام می‌شود و فضا رقابتی خواهد بود. در این حالت افراد حمایت‌های پژوهشی را برنده می‌شوند و ما به آن‌ها بی دلیل اعطا نمی‌کنیم. ما یک فراخوان می‌دهیم و افراد درخواست های خود را ثبت می‌کنند. در این صورت افراد می‌توانند برنده آن حمایت‌ها شوند و می‌توانند از دانشجویان دکتر خود نیز بهره ببرند.

بنیاد ملی علم ایران فضای رقابتی ایجاد می کند

وی در خصوص سهیمه‌های نهاد‌های علمی عنوان کرد: شما اگر به سایت این بنیاد مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که اساتید هیات علمی هر دانشگاهی چقدر درخواست داده‌اند و چه میزان پذیرش انجام شده است، رقم کلی قراردادها نیز بدون عنوان مشخص است که هر دانشگاهی چقدر سهمیه دارد. در حقیقت افراد در این فضا برای آن حمایت پژوهانه مبارزه می‌کنند و برنده می شوند؛ این خیلی نکته مهمی است.

