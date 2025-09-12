حسین افشین در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آموزش هوش مصنوعی به دانش‌آموزان با شروع سال تحصیلی جدید که وعده داده شده بود، گفت: از اول تابستان آموزش هوش مصنوعی به دانش آموزان آغاز شده است و آموزش ما هم به صورت ممتد خواهد بود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: با شروع سال تحصیلی هر دانش‌آموزی می‌تواند به صورت رایگان به چرخه آموزشی ما اضافه شود و از این آموزش بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: از همه دانش آموزان عزیز و پدر مادرهای گرامی دعوت می‌کنم بچه‌های خودشان را ترغیب کنند حتما این آموزش رایگان را به صورت بازی و با متدهای جدید است حتما انجام دهند.

افشین درباره آخرین اقدامات دولت در حوزه بومی‌سازی هوش مصنوعی عنوان کرد: در حوزه بومی یکسری کارها شده است، در لایه‌های عمیق در حال برنامه‌ریزی هستیم که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دارد سر موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما باید بگویم کارهای خوبی را انجام داده‌ایم.

