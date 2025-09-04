خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر امور خارجه با امیر دولت قطر

وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که به دوحه سفر کرده است، امروز با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر دولت قطر دیدار کرد.

 

در این دیدار در خصوص تقویت روابط دوجانبه ایران-قطر و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی، محاکمه جنایتکاران و نیز مقابله با جنگ‌افروزی و سیطره‌طلبی رژیم صهیونیستی گفتگو و تبادل نظر شد.

