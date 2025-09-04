برگزاری چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن نیروی زمینی سپاه
چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه کارکنان یگانهای حوزه سرزمینی قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، چهل و چهارمین دوره مسابقات نیمه نهایی قرآن کریم ویژه کارکنان یگانهای حوزه سرزمینی قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه با حضور ۱۰۰ شرکتکننده و در سه بخش کارکنان پایور؛ کارکنان وظیفه و کارکنان وابسته برگزار شد.
سرتیپ پاسدار محمد مارانی فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه گفت: مهمترین پیوند جهان اسلام و مسلمانان جهان بی تردید قرآن مجید است. قرآن مجید راه تفکر را برای بشر باز کرد قرآن مجید تنها کتاب شریعت نیست که ویژه مسلمانان باشد بلکه کتاب معرفت، حکمت و کتاب جهان بینی جدید است قرآن هم اخلاق دارد هم شریعت دارد و هم طریقت، هم معرفت و هم حکمت دارد. وی افزود: از خداوند میخواهم که همه ما موفق شویم تا قرآن را بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم و سرنوشت و آینده توأم با سعادت را در پناه قرآن بسازیم.
سردار محمد مارانی گفت: اهداف قرآن والاترین اهداف و ویژگیهای آن برجستهترین ویژگیهاست در یک کلام آنچه که انسان در راستای رسیدن به قرب الهی نیاز دارد در این کتاب هدایت وجود دارد.
فرمانده قرارگاه مقدم مدینه منوره اظهار داشت: با توجه به تشکیل قرارگاه قرآنی نور در سراسر سپاه میتوان گفت این قرارگاه بنا دارد تا در حوزههای گوناگون علوم و معارف قرآنی؛ ضمن ارتقای سطح آموزههای همه ی نیروها در سطوح مختلف؛ پرورش و تقویت استعدادهای قرآنی و نخبه پروری را در دستور کار قرار داده است. سردار مارانی گفت: مسابقات قرآن فرصتی است تا استعدادها و ظرفیتهای قرآنی در رشتههای مختلف در بستر یک رقابت سالم شناسایی شوند و در طول سال بهرههای فرهنگی فراوانی از آنها برده شود.
حجت الاسلام و المسلمین عیسی خالصی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مقدم مدینه منوره گفت: قرآن کریم کتاب راهنمای زندگی برای بشریت در تمام دورانها است و تنها کتابی است که برای زندگی بشریت در تمامی دورانها برنامه دارد.
حجتالاسلام خالصی افزود: امروز اگر جوامع بشری غرق در بحرانهای فرهنگی و اجتماعی و مشکلات خانوادگی هستند، همه به دلیل دوری از قرآن و آموزههای انسان ساز آن است.
وی با بیان اینکه قرآن تنها صراط هدایت و نسخه نجات بخش بشریت است، اظهار کرد: امروز لازم است تا فرهنگ توجه به قرآن کریم در خانوادهها تقویت شود.
مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مقدم مدینه منوره مهمترین هدف در برگزاری مسابقات قرآنی ترویج فرهنگ قرآن در بین کارکنان به ویژه سربازان و پاسداران جوان دانست.
وی ارتقای تخصصی قاریان، حافظان و مؤذنان و ایجاد انگیزه برای یادگیری و پیشرفت هر چه بیشتر در زمینههای تخصصی قرآنی را نیز از دیگر اهداف برگزاری مسابقات قرآنی عنوان کرد.
سرهنگ دوم پاسدار مصطفی ناظری مسئول برگزاری مسابقات و دبیر قرارگاه قرآنی نور قرارگاه مقدم مدینه منوره گفت: این دوره از مسابقات با حضور ۱۰ رده از یگانهای حوزه سرزمینی قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه انجام شد؛ شرکتکنندگان در رشتههای حفظ در اجزای مختلف، رشتههای آوایی «تحقیق، ترتیل و اذان»، حفظ موضوعی محتوا محور و مفاهیم سطح ۱ و ۲ به رقابت پرداختند و از نفرات اول تا سوم تجلیل شد.
وی افزود: ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی و پرورش روحیه تعبد و التزام عملی به احکام اسلامی، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و تقویت انگیزههای معنوی و توانمندیهای فکری، معنوی و انس کارکنان و خانوادههای آنان با قرآن کریم از برنامههای مهم قرارگاه قرآنی نور در مجموعههای سپاه پاسداران است.
دبیر قرارگاه قرآنی نور قرارگاه مقدم مدینه منوره نیروی زمینی سپاه ادامه داد: نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله نهایی مسابقات قرآن نیروی زمینی سپاه راه مییابند