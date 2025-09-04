انتقاد دوباره آقاتهرانی از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب:
وقتی مردم بدون دقت، افراد را برای مجلس، ریاست جمهوری یا شوراها انتخاب میکنند، همین میشود
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب گفت: قانونی که با وجود تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان هنوز برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است. بزرگترین ضربهها را از خودمان خوردهایم؛ زمانی که مردم بدون دقت، افرادی را برای مجلس، ریاست جمهوری یا شوراها انتخاب میکنند که به اجرای قانون خدا پایبند نیستند، همین میشود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مرتضی آقاتهرانی صبح امروز در دومین روز چهاردهمین همایش سراسری مسئولان جامعه قرآنی عصر که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با اشاره به نقش تاریخی اهل بیت(علیهمالسلام) در صیانت از معارف وحی، اظهار داشت: یکی از برجستهترین خدمات صدر اسلام، بهویژه در عصر امام حسن عسکری(علیهالسلام) این بود که شیعیان موفق شدند تمام روایات را به محضر امام یازدهم ارائه کنند تا صحیح از غیرصحیح بازشناسی شود و به صورت مدون در قالب کتابهای ۴۰۰گانه ثبت گردد.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز تنها معدودی از آن آثار باقی مانده است و کتاب ارزشمند کاملالزیارات از معتبرترین یادگارهای آن دوره بهشمار میرود. در طول تاریخ، اسلامستیزی همواره وجود داشته و قرآن و اهل بیت(علیهمالسلام) بهعنوان دو ثقل گرانبهای پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) آماج حملات شیاطین عالم قرار گرفتهاند.
استاد حوزه و دانشگاه ضمن هشدار نسبت به کوچکانگاری فعالیتهای قرآنی گفت: دشمن با همه توان در مقابل ما صفآرایی کرده است و اگر امکان یابد، مانع کوچکترین حرکت قرآنی میشود. از ابزارهای فتنهانگیز دشمن، همین تلفنهای همراه و فضای مجازی است که در جایجای زندگی ما نفوذ کرده است.
وی با تصریح بر اینکه دشمن از قرآن و اهل بیت(علیهمالسلام) بیم دارد، افزود: هر جا که بتواند، در مسیر قرآن وقفه ایجاد میکند، زیرا دریافتهاند که قدرت واقعی امت اسلامی از این سرچشمهها برمیخیزد. دشمن نه از مجلس و نه از مسئولان عادی هراسی دارد، اما اگر همین نهادها و مسئولان بر مبنای اسلام ناب فعالیت کنند، به وحشت میافتد. حتی حوزههای علمیه خارج از ایران خطری برای آنان محسوب نمیشود، اما حوزهای که در ایران تحت زعامت ولی فقیه و پیرو اسلام سیاسی باشد، آنان را نگران میکند.
حجتالاسلام آقاتهرانی با انتقاد از بیعملی برخی مسئولان نسبت به قانون عفاف و حجاب گفت: پس از تصویب این قانون، در ماجرای فتنه موسوم به مهسا امینی، نام وی بیش از ۸۰۰ میلیون بار در فضای مجازی تکرار شد، در حالی که جمعیت کشور ما ۸۰ میلیون نفر است. این حجم از عملیات روانی نشاندهنده عزم جدی دشمن برای مقابله با حکم خداست؛ قانونی که با وجود تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان هنوز برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ نشده است.
وی در ادامه افزود: بزرگترین ضربهها را از خودمان خوردهایم؛ زمانی که مردم بدون دقت، افرادی را برای مجلس، ریاست جمهوری یا شوراها انتخاب میکنند که به اجرای قانون خدا پایبند نیستند، همین میشود.
وی تأکید کرد: اگر همگان پای کار بیایند و اجازه ندهند هر فردی بر مناصب کلیدی کشور تکیه زند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. باید قرآن را در متن زندگی جاری کرد و مسئولانی برگزید که دغدغه تحقق جامعه قرآنی را داشته باشند.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه قرآن کتاب مبین و کاملترین کتاب الهی است، تصریح کرد: کار برای قرآن باید از خود فرد آغاز شود تا بتوان آن را در سطح جامعه نهادینه کرد؛ جامعه دینی و قرآنی، جامعهای است که تمام عرصههای فرهنگ، سیاست و اقتصاد خود را بر اساس قرآن و اهل بیت(علیهمالسلام) سامان دهد. اگر تنها به نماز بسنده کنیم و نظام اقتصادی و سیاسی ما قرآنی نباشد، کار به سرانجام نخواهد رسید.