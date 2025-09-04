خبرگزاری کار ایران
تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در اروگوئه

تسلیم استوارنامه سفیر جدید ایران در اروگوئه
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه استوارنامه خود را تسلیم رئیس جمهور این کشور کرد.

 به گزارش ایلنا، مجتبی بنی‌اسد سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه در دیدار با ژاماندو اورسی رئیس جمهور این کشور، استوارنامه خود را تسلیم وی کرد.

رئیس جمهور اروگوئه در این دیدار بر اهتمام کشورش برای گسترش روابط تهران-مونته‌ویدئو بر اساس احترام و منافع متقابل تاکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه با اشاره به سابقه طولانی روابط ایران-اروگوئه و اراده رهبران دو کشور برای توسعه مناسبات، اظهار امیدواری کرد که روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف مورد علاقه دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

 

 

