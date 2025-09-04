اعضای بدن یکی از کارکنان نیروی دریایی ارتش به بیماران نیازمند اهدا شد
اعضای بدن یکی از کارکنان منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به بیماران نیازمند اهداء شد.
به گزارش ایلنا، خانواده مرحوم ناواستوار دوم، ابراهیم ابراهیمی، از کارکنان منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید مرگ مغزی، با اهداء اعضا بدن او به بیماران نیازمند موافقت کرده و به آنان جان دوباره بخشیدند.
پنج عضو ناواستوار دوم ابراهیمی شامل، کلیهها، کبد، قلب، پانکراس و رودههای در بیمارستان شهید رجایی شیراز به بیماران نیازمند اهدا شده است.