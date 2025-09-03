در توییتر مطرح شد؛
واکنش مهاجرانی به لغو کنسرت شجریان
سخنگوی دولت در واکنش به لغو کنسرت همایون شجریان گفت:تجربه جشنهای دهکیلومتری پس از جنگ نشان داد که این خواستهها شدنی است. اگر همه نهادها دست به دست هم بدهند.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در واکنش به لغو کنسرت همایون شجریان نوشت:
موضع دولت از زمان اعطای مجوز به فرزند خلف خسروآواز ایران روشن است؛برگزاری کنسرت با حضور میلیونی مردم که تقویت کننده اتحاد ملی است.
تجربه جشنهای دهکیلومتری پس از جنگ نشان داد که این خواستهها شدنی است. اگر همه نهادها دست به دست هم بدهند.