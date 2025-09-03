به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۱۲ شهریور) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دولت در نطق میان دستور خود گفت: یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید گرانقدر حضرت آیت الله رئیسی را گرامی می‌دارم؛ سال ۱۳۶۰ همراه با حوادث جانکاه، پی در پی و شکننده بود که عزل رئیس جمهور بنی صدر، قیام مسلحانه منافقین در شهریورماه و ترور بیش از ۶۰۰ نفر از مسئولین و مردم، ترور مقام معظم رهبری در ۶ تیرماه در مسجد ابوذر، حادثه عظیم انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از مسئولان و مدیران ارشد نظام اسلامی، شهادت شهید رجایی و باهنر؛ رئیس جمهور و نخست وزیر، سقوط هواپیمای عده‌ای از فرماندهان از جمله شهیدان فکوری، فلاحی، نامجو، شهید جهان آرا و شهید کلاه‌دوز از جمله این حوادث بود.

نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به خدمات ماندگار شهید رجایی و باهنر در دولتی با عمر ۲۸ روز که در ذهن مردم ماندگار شده است، ادامه داد: اما جای سؤال است که چرا ما نمایندگان خود از عملکردمان ناراضی هستیم و مردم نیز نسبت به عملکرد مجلس و دولت امیدوار نیستند، چرا برون‌دادی که موجب اتفاقات مثبت در حوزه حل مشکلات و چالش‌های اصلی کشور می‌شود اما امروز اتفاق نمی‌افتد؟

وی با توجه به عملکرد مجلس در تصویب قوانین مهم و موثر پس از جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد: مجلس با این امر ثابت کرد که می‌تواند در حل مشکلات کشور تاثیرگذار باشد؛ در شرایط فعلی مجلس و دولت به جای روزمره‌زدگی، اقدامات شعاری، توجه به افکار عمومی در جهت تایید خود نه از حیث خواسته‌ها و نیاز جامعه باید بسیاری از مسائل غیراولویت‌دار را از دستور کار خود خارج کنند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر توجه به اصول ارزشی و انقلابی مدنظر شهیدان رجایی و باهنر برای ادامه مسیر گفت: امروز مجلس و دولت باید برای حل ابر مشکلات کشور مانند تثبیت و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، مسئله طلا و سکه، خودرو، املاک که میادین چهارگانه سفته‌بازی، دلالی و اقتصاد زیرزمینی است و اقتصاد رسمی کشور رو به ورطه هلاکت و شکست کشانده باید متمرکز شوند.

ذوالنوری ادامه داد: مشکل امروز ناترازی و متعاقب آن تعطیلی کشور به بهانه گرمی و سردی موجب بهم ریختگی ساختار اقتصادی کشور می‌شود چرا که با هر روز تعطیلی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد و مردم آسیب وارد می‌شود و دلیل آن نیزعدم تمرکز بر حل مشکلات زیربنایی کشور است.

وی افزود: آیا وقت آن نرسیده تا از لجنه‌های محدودی مثل جلسه سران قوا خارج شویم و نهادهای رسمی را در حل مشکلات کشور مورد توجه قرار دهیم و از ظرفیت و توان آن‌ها استفاده کنیم؟ مقام معظم رهبری اختیار جلسات سران قوا را فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم تجویز فرمودند اما امروز پشت درهای بسته و جلسات را برگزار و تصمیم‌گیری می‌کنند در حالی که همه ما هرز می‌چرخیم.

نماینده مردم قم در مجلس با ضرورت انجام حرکت تحولی در شرایط فعلی تأکید کرد و افزود: ۲۸۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور نامه‌ای امضا کردند و خواستار این شدند که با توجه به شرایط جنگی اصلاح لایحه بودجه با ۷ محور اولویت‌دار را به مجلس بیاورد و تصویب آن را بگیرد و نه اینکه فردی تصمیم‌گیری کند و با برداشت مداوم و بی‌جا از صندوق توسعه ملی موجب بدهی صد میلیارد دلار بدهی به این صندوق شوند.

