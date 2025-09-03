ذوالنوری در نطق میان دستور:
نماینده مردم قم در مجلس گفت: مشکل امروز ناترازی و متعاقب آن تعطیلی کشور به بهانه گرمی و سردی موجب بهم ریختگی ساختار اقتصادی کشور میشود چرا که با هر روز تعطیلی نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد و مردم آسیب وارد میشود و دلیل آن نیزعدم تمرکز بر حل مشکلات زیربنایی کشور است.
به گزارش ایلنا، مجتبی ذوالنوری در نشست علنی امروز (چهارشنبه؛ ۱۲ شهریور) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دولت در نطق میان دستور خود گفت: یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید گرانقدر حضرت آیت الله رئیسی را گرامی میدارم؛ سال ۱۳۶۰ همراه با حوادث جانکاه، پی در پی و شکننده بود که عزل رئیس جمهور بنی صدر، قیام مسلحانه منافقین در شهریورماه و ترور بیش از ۶۰۰ نفر از مسئولین و مردم، ترور مقام معظم رهبری در ۶ تیرماه در مسجد ابوذر، حادثه عظیم انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از مسئولان و مدیران ارشد نظام اسلامی، شهادت شهید رجایی و باهنر؛ رئیس جمهور و نخست وزیر، سقوط هواپیمای عدهای از فرماندهان از جمله شهیدان فکوری، فلاحی، نامجو، شهید جهان آرا و شهید کلاهدوز از جمله این حوادث بود.
نماینده مردم قم در مجلس با اشاره به خدمات ماندگار شهید رجایی و باهنر در دولتی با عمر ۲۸ روز که در ذهن مردم ماندگار شده است، ادامه داد: اما جای سؤال است که چرا ما نمایندگان خود از عملکردمان ناراضی هستیم و مردم نیز نسبت به عملکرد مجلس و دولت امیدوار نیستند، چرا بروندادی که موجب اتفاقات مثبت در حوزه حل مشکلات و چالشهای اصلی کشور میشود اما امروز اتفاق نمیافتد؟
وی با توجه به عملکرد مجلس در تصویب قوانین مهم و موثر پس از جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد: مجلس با این امر ثابت کرد که میتواند در حل مشکلات کشور تاثیرگذار باشد؛ در شرایط فعلی مجلس و دولت به جای روزمرهزدگی، اقدامات شعاری، توجه به افکار عمومی در جهت تایید خود نه از حیث خواستهها و نیاز جامعه باید بسیاری از مسائل غیراولویتدار را از دستور کار خود خارج کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر توجه به اصول ارزشی و انقلابی مدنظر شهیدان رجایی و باهنر برای ادامه مسیر گفت: امروز مجلس و دولت باید برای حل ابر مشکلات کشور مانند تثبیت و کنترل نرخ ارز، جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی، مسئله طلا و سکه، خودرو، املاک که میادین چهارگانه سفتهبازی، دلالی و اقتصاد زیرزمینی است و اقتصاد رسمی کشور رو به ورطه هلاکت و شکست کشانده باید متمرکز شوند.
وی افزود: آیا وقت آن نرسیده تا از لجنههای محدودی مثل جلسه سران قوا خارج شویم و نهادهای رسمی را در حل مشکلات کشور مورد توجه قرار دهیم و از ظرفیت و توان آنها استفاده کنیم؟ مقام معظم رهبری اختیار جلسات سران قوا را فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم تجویز فرمودند اما امروز پشت درهای بسته و جلسات را برگزار و تصمیمگیری میکنند در حالی که همه ما هرز میچرخیم.
نماینده مردم قم در مجلس با ضرورت انجام حرکت تحولی در شرایط فعلی تأکید کرد و افزود: ۲۸۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس جمهور نامهای امضا کردند و خواستار این شدند که با توجه به شرایط جنگی اصلاح لایحه بودجه با ۷ محور اولویتدار را به مجلس بیاورد و تصویب آن را بگیرد و نه اینکه فردی تصمیمگیری کند و با برداشت مداوم و بیجا از صندوق توسعه ملی موجب بدهی صد میلیارد دلار بدهی به این صندوق شوند.