از فراخوان شهرداری برای جذب پاکبان تا برگزاری کنسرت شجریان در ورزشگاه آزادی

علیرضا زاکانی در پایان حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص ساخت مسکن، گفت: ما قول اعطای مجوز ساخت مسکن را دادیم و وظیفه شهرداری ساخت مسکن نیست، بلکه کارسازی برای ساخت مسکن است و بزرگترین کاری که شهرداری می‌تواند انجام دهد این است که برای ساخت مسکن تسهیلگری کند تا ساخت و سازها رونق بگیرد و ما به حمدالله این کار را انجام دادیم.

وی درباره آخرین وضعیت ساخت و سازهای پس از جنگ گفت: ما تقریبا عمده کارمان تمام شده یعنی بیش از ۹۲ درصد کل کار، تمام شده است. در ساخت و سازهای جزئی ۱۰۰ درصد تمام شده و پنج هزار و خورده‌ای ساختمان را داشتیم. در الباقی هم بالای هشتاد درصد هستیم.

شهردار تهران گفت: در بخش اسکان هم قریب ۵۰۰ نفر راما ودیعه دادیم و برای اسکان تامین ودیعه کردیم که به حمدالله رفتند برای یک سال تا دو سال خانه اجاره کردند و حدود پنجاه و خورده‌ای نفر دیگر مانده که آنها هم اگر خانه ای را انتخاب کنند به آنها هم ودیعه داده خواهد شد چون آنها می‌روند خانه انتخاب می‌کنند. ما کلا ۱۰۰ واحد را خودمان اجاره کردیم دادیم و الباقی را پول دادیم خدمت عزیزان که این کار را انجام بدهند.

وی با بیان اینکه در مقاوم سازی هم بالای هشتاد درصد کار شروع شده، گفت: در تخریب و نوسازی بالای هفتاد درصد کار شروع شده اما ممکن است یک سال، یک سال و نیم دو سال طول بکشد. آن دیگر بحث دیگری است. کاری که ما انجام می‌دهیم تسهیلات کارکرد است که انشالله کار شروع شود.

زاکانی درباره سرنوشت کنسرت شجریان گفت: الان جزئیات را از دوستان بپرسید بنا شد که همه کمک کنیم که در واقع در یک شرایط قابل اطمینانی این کار انجام شود مکانش هم فکر می‌کنم ورزشگاه آزادی شده است

شهردار تهران درباره برداشت های آب زیرزمینی گفت: الان زیرساخت هایی ایجاد کردیم که پنجاه و شش و نیم میلیون متر مکعب استفاده شود. یعنی یک و سی و سه و نیم هم اضافه می‌شود به این بیست و سه لذا این زیرساخت‌ها ا ما ایجاد کردیم و قبلا صد در صد از آب چاه استفاده می‌شد الان در حقیقت بیست و سه میلیون مترمکعب از پساب است که به پنجاه و شش و نیم میلیون مترمکعب خواهد رسید و دوازده میلیون مترمکعب آب قنات، ۱۰میلیون مترمکعب هم آب روان آب است که ما برای همه این‌ها داریم تمهید می‌کنیم که اصلا رویه مصرف را تغییر بدهیم و بتوانیم ان‌شاءالله در آینده درب چاه‌های‌مان را ببندیم.

اما اساس برداشت توسط شهرداری انجام نمی‌شود، در واقع در پیرامون شهر و شهرهای مجاور بیشتر آب شان از منابع زیرزمینی برداشت می‌شودو این برداشت آب باعث شده که ما دچار فرونشست بشویم.

وی در مورد اینکه در چند روز گذشته یک سری انتقادات نسبت به نظافت شهر تهران مطرح شده بود، گفت: بخشی بخاطر کمبود نیروی پاکبان بود به واسطه اینکه برخی از اتباع بزرگوار که از ایران رفتند در این حوزه ما کاهش چشمگیری داشتیم و الان اعلام کردیم و فراخوان زدیم که با یه حقوق بیست و چند میلیونی افراد ایرانی بیایند این کار را انجام دهند.

