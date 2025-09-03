رییس جمهور نسبت به برکناری وزراء ناکارآمد اقدام کند

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی زوارم در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) مجلس در تذکر شفاهی، گفت: در ابتدا سهم ۶۰ درصدی در کنکور که توسط دانش‌آموزان شیروانی در کنکور کسب شد را در خراسان شمالی تبریک عرض می‌کنم.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی، خطاب به وزیر راه و شهرسازی، ادامه داد: خانم وزیر؛ من مدتی قبل تذکری به شما دادم چرا که عملکردتان در خصوص فرودگاه خراسان شمالی، راه‌آهن بجنورد -گرگان -شیروان-مشهد، آسفالت راه‌های روستایی، همچنین نهضت ملی مسکن مطلوب نبوده است. خانم وزیر به روستاها تشریف ببرید و ببینید چه وضعیتی دارند.

وی خطاب به رییس جمهور، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور؛ مردم به شما رای دادند، ما به شما رای دادیم، مردم شما را به عنوان یک شخص سلامت، با صداقت و عدالت می‌شناسند، به قول ما حسابداران جلوی ضرر را از هر کجا بگیرید، منفعت است. اگر وزیری ناکارآمد است قبل از اینکه مجلس ورود کند خودتان وی را برکنار کنید.

قدرتی خاطرنشان کرد: عملکرد برخی وزرا در سطح کشور واقعا قابل قبول نیست و مجلس وظیفه نظارتی دارد. ما دنبال هزینه تراشیدن برای کشور نیستیم ولی کم کاری از هر وزیر را نمی‌پذیریم و براساس اختیاراتمان طبق اصل ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی سوال و استیضاح می‌کنیم.

وی خطاب به وزیر بهداشت، تاکید کرد: بنده از شما و از آقای دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص اجرای ماده ۲۳ برای احداث دانشکده علوم پزشکی ممنون هستم. قدرتی افزود: آقای ظفرقندی لطفا به مدیر استانتان دستور دهید به سرعت تخصیص زمین برای احداث دانشکده را تعیین تکلیف کند.

قدرتی یادآور شد: دانشکده کشاورزی شیروان که قدیمی‌ترین دانشکده کشاورزی کشور است را دریابید و دستور استقلال آن را صادر کنید. من چندین بار در این زمینه نامه‌نگاری کرده‌ام. قدرتی در ادامه از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا در خصوص حمایت از خبرنگاران کشور و استان لایحه ارائه دهد چرا که مجلس محکم از آن‌ها دفاع خواهد کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خطاب به وزیر نیرو، افزود: سد شیروان ۳ درصد آب دارد لطفا فکری برای تامین آب شرب مردم کنید. آیا مردم را درک می‌کنید که در این هوای گرم آب ندارند.

سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: پروژه گاوداری ۱۰ هزار راسی شیروان که از شرکت‌های تابع شستا است روز قبل افتتاح شد که این موضوع را به مردم عزیز شیروان تبریک عرض می‌کنم.

