ساعت کاری ادارات تا پایان شهریور به شیوه تابستان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در پایان جلسه امروز هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: برگشتن به ساعات کار عادی ادارات مطرح شد و با توجه به تداوم گرما و عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که در حوزه بارش وجود داشت، مصوب شد که طبق آن چیزی که سازمان امور اداری استخدامی هم با آن موافق بود، ساعات کاری ادارات تا پایان شهریور ماه به همان شیوه‌ای که در تابستان بود ادامه داشته باشد.

وی افزود: لذا این تاریخ از ۱۵ شهریور ماه تا پایان شهریور ماه تمدید خواهد شد. تا پایان شهریور ماه ساعات کاری ادارات به حالت عادی برنمی گردد و به صورت این وضعی که الان گفته شد ادامه خواهد داشت.

مهاجرانی همچنین درباره موضوع لایحه مقابله با انتشار اخبار کذب و وضعیت فعلی آن اظهار کرد: متناسب با نیازی که در جامعه حرفه‌ای در زمینه هر موضوعی احساس می‌شود، لوایح هم باید شکل گیرند و تدوین شوند. ما در کشور تلمباری از قوانین داریم که اجرا نمی‌شوند. البته نیاز است که به سمت مدیریت اخبار غیر واقع هم حرکت کنیم، اما دولت در این زمینه تلاش دارد به شکلی عمل کند که با کار کارشناسی کافی اقدام لازم را انجام دهد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به افزایش قیمت برخی کالاها گفت: طبیعتا یکی از موضوعات اساسی‌ای که دولت به صورت جدی دنبال می‌کنه، موضوع تنظیم بازار کالاهای مصرفی هست که مردم به صورت مستقیم مصرف‌کننده آن هستند و عموم مردم مصرف‌کننده هستند و طبیعتا هم اتاق اصناف وظیفه نظارت بر این موضوعات را دارد و هم سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه که برخی از این‌ها ممکن است مصادیق احتکار باشد، حتما برخوردهایی دارد و هم طبیعتا وزارت صنعت، معدن، تجارت در حوزه توزیع و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان جزو سازمان‌هایی هست که در این زمینه متولی است و طبیعتا در این موارد حتما رسیدگی می‌کند و در صورت نیاز برخوردهایی صورت می‌گیرد. همان طور که قبلا هم روی این موضوع صحبت شده، دولت به هیچ عنوان در موضوعاتی که با معیشت مردم در تماس هست به هیچ عنوان چشم‌پوشی نخواهد کرد.

وی درباره افزایش قیمت دلار گفت: تاکید می‌کنم که دلاری که مبادلات ما با آن صورت می‌گیرد یا ارز ترجیحی هست و یا ارزی هست که در بازار مبادله ارز و طلا صورت می‌گیرد در بازار توافقی اصطلاحا و لذا آن دو بازار را ما به رسمیت می‌شناسیم یعنی چیزی حدود هفتاد هزار تومان. اما همانطور که دیروز هم در جلسه سخنگویی خدمتتون عرض کردم این طور نیست که ما بگوییم دلار بالای صد هزار تومن را انکار می‌کنیم. می‌شنویم و می‌دانیم این اتفاق دارد می‌افتد.

مهاجرانی عنوان کرد: حتما بخش بسیار بسیار بالایی از این مساله حجم روانی و ناشی از نگرانی‌ای هست که در بازار به وجود می‌آید که طبیعتا با تدابیری که دولت خواهد داشت و طبیعتا با توجه به هوشیاری مردم ان‌شاالله مدیریت خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی درباره موضوع مذاکره با آمریکا و تصمیم شعام در این خصوص گفت: طبیعتا شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادی که متولی امنیت ملی کشور است در این خصوص بررسی های لازم را دارد که این کار هم در سطح عالی با هماهنگی و متناسب با منافع ملی اخبار انجام می‌شود.

مهاجرانی تاکید کرد: نکته ای هم که ایشان روی آن تأکید کردند این هست که کسی که دارد به عبارتی فضا را متشنج می‌کند و فقط می‌گوید مذاکره نکنید آمریکاست. ما که داشتیم مذاکره می‌کردیم ما که وسط مذاکره بودیم و کسی که الان دارد قوانین خاصی را وضع می‌کند و شروط ویژه ای را می‌گذارد طبیعتا آمریکاست. مذاکره اصولا یک امر دستوری نیست. مذاکره امری است که فرد باید با اختیار مذاکره کند.

وی درباره همکاری‌های ایران و آژانس گفت: در دوره قبل که بازرسان آژانس آمده بودند، برای تعویض سوخت انرژی هسته‌ای در نیروگاه بوشهر آمده بودند که این کار همیشه با حضور این‌ها صورت می‌گرفته الان بازرسی از آژانس در کشور وجود ندارد و طبیعتا همکاری‌هایی که دولت با آژانس خواهد داشت در چارچوب قوانینی است که تصویب شده و طبیعتا خارج از آن قوانین اقدامی انجام نمی‌دهد.

سخنگوی دولت درباره ورود غربی‌های روی بحث‌های موشکی ایران گفت: طبیعتا ما در موضوعاتی که با امنیت ملی‌مان کاملا در تماس است، مذاکره نمی‌کنیم، به جهت اینکه ما تجربه هشت سال دفاع مقدس را داریم و روزهایی که برای دفاع از مردمان‌مان امکان اینکه موشک بزنیم نداشتیم چون موشکی نداشتیم اصلا. الحمدلله دیدیم که با قدرت نیروی دفاعی ما در جنگ ۱۲ روزه چگونه دفاع کردیم.

مهاجرانی عنوان کرد: ما نهادهای بازرسی و نظارتی متعددی داریم و از هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت که در داخل خود ریاست جمهوری مستقر است تا سازمان بازرسی که طبیعتا به عنوان نهادی در قوه قضائیه هست. لذا هر تخلفی باشه حتما رسیدگی می‌شود و به هیچ عنوان در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند، دولت تخلف مدیران خودش را تحمل نخواهد کرد.

سخنگوی دولت درباره اینکه آیا بحث درباره تغییر از موضع غنی سازی صفر به موشکی مطرح است، گفت: خیر، چنین صحبتی نشده. صحبت بر این است که مذاکره را با شروط غیرممکن پیش نبریم.

خبر در حال تکمیل می باشد...