توضیح پاکنژاد درباره سرنوشت فروش نفت پس از فعالسازی احتمالی اسنپ بک
وزیر نفت درباره درباره سرنوشت فروش نفت پس از فعالسازی احتمالی اسنپ بک توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن پاکنژاد در پایان جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص احتمال اجرایی شدن اسنپبک و تاثیر آن بر فروش نفت، گفت: قرار نیست اسنپبک بیش از آنچه که محدودیتهای یکجانبه آمریکا و وزارت خزانهداری آن بر فروش نفت ما تحمیل کرده است، محدودیتی به وجود آورد.
وزیر نفت افزود: طبیعتاً ما بر اساس شرایطی که در آن قرار میگیریم تدابیر لازم را اتخاذ خواهیم کرد.
پاکنژاد در توضیحی نسبت به میدان گازی آرش گفت: در بخشی از این مجموعه تحت عنوان آرش یک اثبات شده ذخایر هیدروکربونی ما آنجا داریم حدود هفتصد و پنجاه متر این چاه که حفاری شده تا مرز ترسیمی سالهای دور قرار گرفته و طبیعتا بحثی است که دوستان ما در وزارت امور خارجه دارند دنبال میکنند. بعد از نهایی شدن ما این آمادگی را داریم در وزارت نفت که برای توسعهاش اگر بخشی از آن متعلق به ما بود اقدام کنیم.
وی در مورد میزان تولید نفت در حال حاضر گفت: ظرفیت تولید چهار میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز باید برسیم که این ظرفیت است ولی در واقع میزان تولیدات هزار بشکه خواهد بود که طبیعتا در واقع تامین منابع مالی مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف کمی خودش یکی از چالشها است که داریم دنبال میکنیم.
وزیر نفت گفت: در حال حاضر ما هیچ مشکلی در فروش نفت نداریم و برای اینکه مردم عزیز ما هم خوشحال باشند بدانید در چهار ماه اول امسال نسبت به سال گذشته به لحاظ کمی بیست و یک هزار بشکه در روز یعنی یک چیزی حدود ششصد و سی هزار بشکه در ماه به لحاظ کمی ما بیشتر فروختیم.
پاکنژاد در توضیح خود درباره واردات بنزین سوپر گفت: به زودی شاهد حضور این بنزین با آن مختصاتی که قبلا عرض کردم خواهیم بود و مجددا هم تکرار میکنم که تاثیری در سهمیهها و تاثیری در قیمت ندارد و صرفا یک خدمت جدیدی است که وزارت نفت ارائه خواهد کرد.
وی درباره قیمت آن گفت: عرضه کننده های بخش خصوصی دخیل در این ماجرا هستند و قیمتی که تمام میشود را مشخص میکنند مردم عزیزمان هر کسی مایل باشد استفاده میکنند و آنها که مایل نیستند از همان سهمیه هایی که تا حالا بوده و کماکان برقرار خواهد بود استفاده میکنند.