بازار سرمایه امروز آیینه یأس و امید ۴ میلیون نفر نسبت به آینده کشور است

به گزارش ایلنا، منصور علیمردانی در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه جاده ابهر جان دو نفر را گرفته و مردم روستای پرچین را داغدار کرده که این تعداد قربانی برای یک جاده ۵۰ کیلومتری قابل تحمل نیست، گفت: به وزارت راه تذکر می دهم که کوتاهی و تعلل بیش از این جایز نیست و اصلاح جاده باید فوری و بی بهانه در دستور کار باشد.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: امروز در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای معیشتی بی سابقه روبرو شده، قدرت خرید مردم هر روز کمتر شده و سایه سنگین تورم بر سفره های مردم گسترده تر شده که انتظار می رود سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه پولی در مسیر رفع مشکلات و حمایت از تولید ملی باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه رئیس بانک مرکزی با سیاست های انقباضی و افزایش افسارگسیخته نرخ سود نه تنها کمکی به بهبود اوضاع نکرده بلکه خود یکی از عوامل رکود در کشور شده است، گفت: طی ۴ تا ۵ سال گذشته، حجم نقدینگی در کشور به ۱۰ هزار همت افزایش یافته که در خدمت تولید و اشتغال نبوده و با سیاست‌های اشتباه به سمت سپرده های بانکی و اوراق دولتی با سودهای نجومی منحرف شده است.

علیمردانی اضافه کرد: وقتی نرخ سود اوراق دولتی را به ۳۶ درصد می رسانید یعنی سرمایه گذاران به جای تولید و بازار سرمایه در اوراق، سرمایه گذاری کنند که نتیجه آن رگ های حیاتی تولید و واحدهای صنعتی را تعطیل و رکود ایجاد می کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: وقتی حاشیه سود خالص تولیدکننگان کمتر از ۱۰ درصد است شما چه انتظاری دارید با سود ۳۶ درصد سود به سمت تولید برود. آیا تأمین مالی با نرخ های ۳۰ تا ۳۵ درصد برای بنگاه های اقتصادی ممکن است یا آنها را تعطیل می کند.

عضو مجمع نمایندگان زنجان در مجلس با بیان اینکه قرار است این چرخه باطل تورم زایی تا کی ادامه یابد، خاطرنشان کرد: بازار سرمایه امروز تنها یک نمودار نیست بلکه آیینه یأس و امید ۴ میلیون نفر از مردم نسبت به آینده کشور است که به واسطه سیاست های اشتباه رئیس بانک مرکزی باعث شده سرمایه گذاران که وارد بازار شدند جز زیان چیزی نصیب آنها نشود.

انتهای پیام/