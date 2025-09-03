خبرگزاری کار ایران
رئیس‌جمهور دقایقی پیش چین را به مقصد کشورمان ترک کرد

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور که برای شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای عازم شهر تیانجین چین شده بود، دقایقی پیش چین را به مقصد کشورمان ترک کرد.

به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت(پاد)، رئیس‌جمهور پزشکیان که به دعوت همتای چینی خود و به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای و شانگهای پلاس و نیز مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت جشن گرامیداشت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم به این کشور سفر کرده بود، دقایقی قبل از پکن عازم تهران شد.

مسعود پزشکیان روز یکشنبه (نهم شهریور۱۴۰۴) به منظور شرکت در بیست و پنجمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای عازم  شهر تیانجین چین شده بود، امروز به کشور بازگشت.

