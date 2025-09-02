لاریجانی:
در مسئله هستهای، مذاکره را مسیر حل و فصل میدانیم
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دشمن میگوید از توان موشکی خود باید کوتاه بیایید. کدام ایرانی باغیرتی امروز خواهان این است که سلاح خود را تحویل دشمن دهد؟ آمریکاییها با طرح مسائلی مثل موشکی نمیخواهند مذاکره شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا، «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی روز سهشنبه و در دیداری چندساعته با مدیران و مسئولان رسانهای کشور به استماع نظرات و گفتوگو پیرامون وضعیت کشور در دوره قطع آتش پرداخت.
لاریجانی در این دیدار ضمن تشریح وضعیت کنونی کشور، همبستگی ملی را مسئلهای ذاتی دانست که حکومت و مردم در مقابل یکدیگر وظایفی دارند و حاکمیت با ارائه مسیرهای معقول در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی-نظامی باید وظیفه خود را انجام دهد و رئیسجمهور و دولت تلاشهایی شبانهروزی برای حل مشکلات دارند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان این مسئله که در کشور هیچکس در این گزاره که «حفظ ایران و جمهوری اسلامی اصل است» تردیدی ندارد، به تشریح فروعات مهمی از نظام پرداختند که عدول از آنها ممکن است نظام را به خطر بیندازد.
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی افزود: عبارت کلی حفظ ایران و جمهوری اسلامی اصل است، عبارت درستی است اما دشمن میگوید از توان موشکی خود باید کوتاه بیایید. کدام ایرانی باغیرتی امروز خواهان این است که سلاح خود را تحویل دشمن دهد؟ ما در مسئله هستهای نیز مذاکره را مسیر حل و فصل میدانیم. مذاکرهای عاقلانه و واقعی. اما آنها با طرح مسائلی مثل موشکی نمیخواهند مذاکره شکل بگیرد. اکنون آمریکاییها نمیخواهند مذاکره کنند. کما اینکه جنگ در شرایطی رقم خورد که ما در حال مذاکره بودیم.
لاریجانی با تشریح فرآیند تصمیمگیری در خصوص مسائل جاری کشور تصریح کرد: عدهای در ایران فکر نکنند که مسائل مهمی مانند مذاکرات هستهای و اسنپبک و … جایی در کشور بررسی نمیشود. مسائل کشور ساده نیست و حل تزاحمها نیازمند همهجانبهنگری و بررسی تخصصی است.