تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی متوقف شد

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری با اشاره به بررسی موضوع اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی در نشست امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: مدتی پیش شورای عالی اداری کشور تغییر در ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در دستور کار قرار داد. این در حالی است که این وزارتخانه متولی اصلی امنیت غذایی کشور است و سازمان‌های زیرمجموعه آن بر اساس قوانین و مأموریت‌های مشخص فعالیت می‌کنند.

وی افزود: بر همین اساس، مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام دادیم و دلایل خود را برای ضرورت بازنگری در این تصمیم مطرح کردیم. همچنین رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه کمیسیون کشاورزی حضور یافت و توضیحاتی در این خصوص ارائه داد. جمع‌بندی جلسه این بود که اجرای مصوبه فعلاً متوقف شود تا پیشنهادات به صورت کامل ارائه و پس از بررسی کارشناسی در کمیسیون، درباره تغییرات احتمالی تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت جایگاه سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی گفت: بسیاری از این سازمان‌ها مانند سازمان حفظ نباتات، سازمان دامپزشکی و سازمان جنگل‌ها و مراتع دارای وجاهت ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی هستند. به‌عنوان مثال، سازمان حفظ نباتات در حوزه قرنطینه و مقابله با آفات عمومی و اپیدمی نقش حیاتی دارد و نمی‌توان آن را کوچک‌سازی کرد.

عسکری ادامه داد: همچنین سازمان دامپزشکی موظف است پروتکل‌های بین‌المللی را رعایت کند و کوچک‌سازی این سازمان توان عملیاتی کشور را کاهش می‌دهد. سازمان امور عشایر نیز باید در حوزه مولدسازی بیش از گذشته فعال باشد و هرگونه تغییر در ساختار آن نیازمند بررسی دقیق آثار و پیامدهاست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) که از دولت‌ها در حوزه امنیت غذایی حمایت می‌کنند، تغییر ساختار سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند تبعات جدی برای کشور داشته باشد.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی در پایان تصریح کرد: آنچه در شورای عالی اداری مصوب شده، از نگاه مجلس فعلاً متوقف شود و پس از جمع‌بندی کارشناسی در کمیسیون، نظرات نهایی مجلس اعلام می‌شود.

انتهای پیام/