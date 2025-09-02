خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:

امنیت مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است

امنیت مردم جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی است
کد خبر : 1681214
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم داشتن امنیت روانی است، لذا امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی بوده و در این رابطه با مخلان امنیت بدون هیچ ملاحظه‌ای و قاطعانه برخورد خواهد شد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در سی و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان، صبح امروز در دیدار با اعضای جامعه اطلاعاتی این استان با تأکید بر لزوم همکاری مستمر و تعامل سازنده در بین اعضای جامعه اطلاعاتی، مطرح کرد: ضمن تشکر از وفاق و همدلی بین دستگاه قضایی و سایر نهاد‌های خدمتگزار در این استان بویژه در تعامل با جامعه اطلاعاتی و حفظ انسجام و اتحاد بین اقشار و قومیت‌ها و مسئولین دولتی، انتظامی و امنیتی، باید تلاش کرد آرامش و ثبات امنیت روانی و اجتماعی ایده آل، که شایسته مردم این استان است، شکل بگیرد.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با تأکید مجدد بر تأمین امنیت روانی مردم اظهار کرد: یکی از راه‌های افزایش سطح رضایتمندی مردم داشتن امنیت روانی است، لذا امنیت مردم همواره جزو خطوط قرمز دستگاه قضایی بوده و در این رابطه با مخلان امنیت بدون هیچ ملاحظه‌ای و قاطعانه برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه با بیان این مطلب که وضعیت کشور پس از جنگ بسیار امید بخش است افزود: به برکت رهبری‌های داهیانه رهبر معظم انقلاب، حمایت و حضور مردم در عرصه میدانی، انسجام و همدلی بوجود آمده و روحیه بالای نیرو‌های مسلح، در وضعیت مطلوبی قرار داریم و اینها همه حکایت از امید بخش بودن آینده نظام و کشور است، لذا باید قدردان این نعمات الهی بود و برای اعتلای نظام اسلامی، تحقق منویات مقام معظم رهبری و خدمت هر چه بیشتر جهت رفع مشکلات و نیازمندی‌های مردم عزیز، بویژه در مناطق کم برخوردار، با حفظ وحدت و روحیه انقلابی، بصورت شبانه روزی و بدون وقفه تلاش کرد.

وی در پایان بر لزوم حفظ ارتباط مستمر ضابطان با قضات دادسرا و محاکم، تقویت ساختار‌ها قرار گرفتن روابط در چهارچوب ضوابط و همچنین تخصص گرایی، حفظ و ارتقای سطح هوشیاری و آمادگی، افزایش سطح دانش و اشراف اطلاعاتی تأکید کرد.

پیش از این رئیس اداره اطلاعات استان با بیان راهبرد‌ها و برنامه‌های اجرایی به تبیین آسیب‌ها و مطالبات جامعه اطلاعاتی استان پرداخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی