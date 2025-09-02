به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری در جلسه روز سه شنبه یازدهم شهریورماه هیئت عمومی این دیوان، ضمن بیان مولفه‌های فوق، خاطرنشان کرد: تسریع و دقت در رسیدگی به این نوع پرونده‌ها، اشخاص آسیب دیده از حوادث و یا جرایم را به اجرای عدالت، احقاق حق و جبران خسارت امیدوار می‌سازد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان این‌که مردم ایران نشان داده‌اند که پای حق و پرچم ولایت ایستاده‌اند تصریح کرد: حضور و ایستادگی مردم، کشور را حفظ کرده و از دچار شدن به سرنوشت برخی کشور‌های منطقه ایمن داشته است.

حجت‌الاسلام منتظری در این نشست با اشاره به این‌که رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب و پیوند مستحکم میان تمدن کهن و درخشان ایرانی در عرصه‌های مختلف از جمله علمی ورزشی می‌درخشند و اخیرا نیز اخذ مدال طلای جهانی برای گروه المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران و همچنین قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشور در جهان، باعث شادی و غرور ایرانیان شد. امید که با خدمت صادقانه و ادای دین به این ملت شریف و مقاوم، بتوانیم ایشان را شاد کنیم.

وی با اشاره به جنایاتی که در برخی کشور‌های جهان در حال رخ دادن است گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی جنایاتی در حق فلسطینیان روا داشته‌اند که قابل وصف نیست و در این میان کشور‌های اروپایی مدعی تمدن و به اصطلاح مدافعان حقوق بشر، از آنها حمایت می‌کنند. اروپاییان سابقه‌ای چند صدساله در استعمار و زورمداری دارند و نمونه‌های تاریخی آن را به خوبی در تاریخ فرانسه، انگلیس و سایر مدعیان، می‌توان یافت.

حجت‌الاسلام منتظری مظلومیت اسلام در عصر کنونی و فریاد بلند این مظلومیت در جهان اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه قدرت در دست زورمدارانی است که به هیچ‌یک از قواعد انسانی و اخلاقی پایبند نیستند؛ اما در عین حال خدا را شاکر هستیم که در این کشور، پرچم ولایت و امامت برافراشته است.

رئیس دیوان عالی کشور همچنین در ابتدای این جلسه ضمن تبریک آغاز امامت خاتم‌الاوصیا (عج) به همه پیروان امامت و ولایت و منتظران حکومت عدل جهانی اظهار کرد: وجود مقدس امام عصر ارواحنا فداه، ذخیره‌ای است که خداوند برای نجات بشریت قرار داده است. وی همچنین افزود: هر چند عمر و دوران امامت امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، کوتاه بود؛ اما این دوران در تاریخ شیعه بسیار پربار به شمار می‌رود و این امامان همام، بستر و زمینه ترویج و گسترش تفکر و اندیشه تشیع علوی را فراهم کردند؛ لذا از اهمیت این دوران، نباید غافل شد چرا که پس از بعثت پیامبر اکرم (ص) و پایه‌گذاری حکومت اسلامی توسط ایشان و مبتنی بر آیات وحی، جریانات انحرافی مانع شدند که این حکومت در مسیر درست خود قرار گیرد.

حجت‌الاسلام منتظری خاطرنشان کرد: پس از شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) نزدیک به ۲۵۰ سال، جامعه و حکومت‌های جائر بنی‌امیه و بنی‌عباس تحمل حکومت اسلامی بنیان‌گزاری شده توسط پیامبر اکرم (ص) را نداشتند و هر یک از یازده امام معصوم علیه السلام را به نحوی به شهادت رساندند؛ اما خداوند حجت خویش و حضرت صاحب عصر (عج) دوازدهمین امام را از شر دشمنان و کید ایشان حفظ کرده است تا زمانی که اجازه ظهور به ایشان دهد.

رئیس دیوان عالی کشور پیروان تمامی مذاهب را به نوعی قائل به آمدن منجی آخرالزمان دانست و اظهار کرد: این موضوع در مذهب تشیع از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ چرا که روایت‌ها و احادیث شیعیان نام و مشخصات ایشان را به دقت نقل کرده‌اند. خداوند او را ظاهر می‌کند، او که شبیه‌ترین مردم به چهره و اخلاق پیامبر است، خواهد آمد و زمین را که مملو از ظلم و جور و جنایات ظالمان و ستمگران شده است، پاک و پرچم عدل و داد را برافراشته می‌سازد.

در ادامه این جلسه گزارش پرونده‌های اصراری – حقوقی قرائت شد.

در گزارش پرونده اول با موضوع " محاسبه پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان توسط بیمه به شرح یوم الاداء "مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیات عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه فوت راننده مقصر حادثه به شرح یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.

در گزارش پرونده دوم با موضوع " مطالبه دیه جراحات و نقص عضو به انضمام کلیه خسارات دادرسی از بیمه به قیمت یوم الاداء" مربوط به شعبه سوم دادگاه عمومی- حقوقی کرمانشاه به جهت اختلاف با شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور در هیات عمومی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیئت عمومی، رای شعبه سوم دادگاه عمومی – حقوقی کرمانشاه مبنی بر پرداخت دیه جراحات و نقض عضو راننده مقصر حادثه به نرخ یوم الاداء با استناد به رای وحدت رویه شماره ۲۶/۰۶/۹۸ -۷۸۱ و مواد ۳ و ۳۶ قانون بیمه‌های اجباری و ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون بیمه اجباری مورد تائید قرار گرفت.

