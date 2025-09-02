انهدام باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در کرمانشاه

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حمیدرضا کریمی از انهدام یک باند پنج نفره تهیه و توزیع ماده مخدر شیشه در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: طی ماه‌های اخیر و با اقدامات دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان، یک باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و تحت رصد قرار گرفت.

وی افزود: با دستور قضایی، عوامل این باند پنج نفره دستگیر شده و مقادیر قابل توجهی از مواد مخدر از نوع شیشه صنعتی از آن‌ها کشف و ضبط گردید.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع از این باند، که شامل سه مرد و دو زن هستند، هفت کیلو و ۸۰۰ گرم شیشه صنعتی و ۷۲ کیلوگرم مایع شیشه کشف و ضبط شده است.

این مسئول قضایی تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت و جدیت به مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد داد و از تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ امنیت و سلامت جامعه استفاده خواهد کرد. تحقیقات جهت شناسایی و دستگیری دیگر عوامل این باند نیز همچنان ادامه دارد تا بتوانیم با پیشگیری و برخورد قاطع، فضای امن‌تری برای شهروندان فراهم کنیم.

