افتتاح نمایشگاه دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان
دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان با شعار «گیلان پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت»، در رشت افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، نمایشگاه دومین کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان با شعار «گیلان پرچمدار حماسه، توحید و مقاومت»، با حضور هادی حقشناس استاندار گیلان، امیر دریادار دوم حمیدرضا سعادت، فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و جمعی دیگر از مسئولان و مقامات استانی و حضور پر شور مردم در رشت افتتاح شد.
این نمایشگاه با هدف تبیین نقش شهدا در دفاع مقدس، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان برپا شده است و در آن بخشهای متنوعی شامل غرفههای آثار دفاع مقدس، دستاوردهای فرهنگی و هنری و روایتگری حضور دارد.
نمایشگاه دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان که به مدت ۷ روز برگزار شده، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ میزبان علاقهمندان خواهد بود.