به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست هم‌اندیشی با مدیران عامل شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان خوزستان برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌ها و امکانات بی‌نظیر کشور در بخش‌های مختلف، بیان کرد: مردم ما علاقمند به تولیدات داخلی هستند و دستگاه قضایی از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی کشورمان حمایت می‌کند.

وی با ابراز امیدواری از رشد و رونق صنعت کشور، تأکید کرد: نیروی بومی و توانمندی در بخش‌های صنعتی و تولیدی کشور فعال هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: استقبال کشور‌های خارجی از نیرو‌های تحصیل‌کرده ما نشان از توانمندی مردم ایران است.

دادستان کل کشور به حضور فعال و مؤثر صنعتگران ایرانی اشاره کرد و افزود: در صنایع کشورمان از بخش تولید تا مدیریت، همه بومی و داخلی هستند و به همین دلیل کشور ما در بسیاری از موارد صنعتی و اقتصادی مستقل است.

وی همچنین با تجلیل از حماسه ملت ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه شاهد همکاری بی‌نظیر میان واحد‌های امنیتی و قضایی و تولیدی بودیم. به همین جهت در تأمین اقلام مورد نیاز مردم کمبودی احساس نشد و این نشان‌دهنده یک مدیریت همسو بود که موجب خنثی شدن توطئه‌های دشمنان شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی بر اهمیت پیگیری مطالبات صنعتگران و تولیدکنندگان تأکید کرد و افزود: تمامی این موضوعات در دستگاه قضایی پیگیری می‌شود و تمامی دادستان‌ها در جهت رفع مشکلات تولیدگران تلاش می‌کنند.

در ادامه حاضران این نشست به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون تولیدات داخلی پرداختند.

